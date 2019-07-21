"Я вас не слышу!": Лайма Вайкуле на репетиции заставила петь скучающих журналистов

Во время репетиции Елена Ваенга заставила музыкантов и хор основательно поднапрячься. Со сцены то и доносились реплики: "Что вы поете?", "Что у вас за текст?", "На каком языке вы поете?", "Это фальш!", "Нет, не так!", "Это не та музыка, которую нужно играть по нотам!".

ФОТО: Konstantin Sednev / Limon ee

Артистка была столь требовательна к музыкантам, но ее можно понять. Ведь все песни исполняются живьем. Репетиций очень мало. Оркестр, хоть и профессионалы, им трудно подстроиться и сразу понять, чего хочет исполнитель.

ФОТО: Konstantin Sednev / Limon ee

Напомним, что фестиваль идет в прямом эфире и его смотрят более чем 100 миллионов зрителей по всему миру, благодаря вещательным партнерам, таким как Первый Балтийский Канал (Латвия, Литва, Эстония), Inter (Украина), RTVi, Kartina TV (международный оператор русскоязычного интернет-телевидения), 9 канал (Израиль), Жара TV (российский кабельный телеканал, вещает по всему миру), портал OK.ru и другие.

После на сцену для репетиции поднялась хозяйка фестиваля – Лайма Вайкуле. Вместе с ней танцевал Freedom Ballet. Наблюдать за элегантными па одно удовольствие, но настоящей сенсацией стала репетиция песни "Листья желтые". Вместе с Лаймой ее пел Интарс Бусулис, Янис Стибелис и армянская певица Sirusho.

ФОТО: Раиса Смирнова/Русский TVNET

ФОТО: Раиса Смирнова/Русский TVNET

Артисты прогнали песню несколько раз – на русском и на латышском. Самое удивительное, что армянская звезда запела по-латышски. Но в момент, когда должен был подпевать зал Интарс обратился к группе журналистов, которые снимали репетицию и закричал: "Все поем!". Обаятельному Бусулису невозможно было отказать и вот представители прессы уже запели строки популярной песни. "Громче! Вас не слышно!", - продолжали требовать исполнители. В завершении, Лайма и ее подопечные сорвали аплодисменты от всех, кто в этот момент находился в зале.

ФОТО: Раиса Смирнова/Русский TVNET

Напомним, 21 июля на сцене фестиваля выступят Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Noa, Emin, Лаурис Рейникс, Время и Стекло, Интарс Бусулис, Сирушo, Янис Стибелис, Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе, Freedom Ballet и Лайма Вайкуле.

ФОТО: Раиса Смирнова/Русский TVNET

ФОТО: Раиса Смирнова/Русский TVNET

ФОТО: Раиса Смирнова/Русский TVNET