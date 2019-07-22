Галкин шутил про Турлайса, Вайкуле интриговала, Алла заигрывала: кульминация фестиваля с участием звездной четы

В конце праздничного концерта шоумен Макисм Галкин с букетом цветов поднялся на сцену и произнес краткую речь на латышском языке. В переводе она означала:

"Добрый вечер, дорогие друзья! Я говорю по-латышски. Я очень рад, что вы приехали в Юрмалу, чтобы встретить меня. Я уверен, что у нас будет конструктивный диалог".

Лайма подхватила, ответив, что диалог будет конструктивным. Заметим, Галкин говорил по-латышски практически без акцента и используя правильные формы и окончания. Настоящий полиглот!

Примечательно, что он в курсе и местной политической повестки. Прощаясь, Галкин тематично пошутил о своем недолгом пребывании на сцене словами:

"Ну я пойду, я пойду, спасибо, я здесь был почти так же недолго, как Дайнис Турлайс" (Отсылка к рекордно короткому сроку Дайниса Турлайса на посту мэра Риги - Прим.ред.).

Отпустив Максима со сцены, Лайма призналась, что очень гордится своими друзьями, которые посещают фестиваль, переживают, всегда готовы сказать "пару ласковых, даже на латышском".

Хозяйка фестиваля, конечно, же не могла обойти вниманием и особенного гостя праздника - Примадонну.

"Если здесь Максим, значит, здесь и Алла. Алла, покажись, Алла!", - сказала она со сцены, после чего в зале разразился шквал аплодисментов.

После некоторой паузы с балкона VIP-зоны выглянула Алла Борисовна, подарив всем окружающим воздушные поцелуи. Зал не смолкал.

Лайма Вайкуле со сцены неожиданно сделала громкое предположение:

"Может в следующем году мы с Аллой вместе проведем этот фестиваль... Кто знает? Да, Алла, может быть?".

Алла Борисовна в ответ помахала указательным пальцем и, вероятно, ответила "Может".

Поклонники подхватили настроение и стали требовать Примадонну на сцену, на что Алла Борисовна жестом отметила, что не надо перегибать, и удалилась обратно за столик прочь от глаз зрителей.

Кстати, если вы еще не видели, как отдыхают в VIP-зоне, срочно смотрите наш материал!