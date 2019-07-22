Ушаков может вернуться? Экс-мэр Риги ответил об участии в возможных внеочередных выборах

Отмечается, что депутаты Рижской думы продолжают выдвигать взаимные невыполнимые требования и все еще не могут избрать мэра, поэтому может быть дан зеленый свет на увольнение нынешнего созыва депутатов самоуправления с тем, чтобы в конце года провести внеочередные выборы.

До этого момента были названы два кандидата на кресло мэра Риги - Олег Буров ("Честь служить Риге") и Виестур Зепс ("Для развития Латвии"), но ни один из них так и не смог добиться поддержки большинства депутатов.

Предполагается, что голосование за кандидатов в мэры состоится 19 августа.

Бывший мэр Риги Нил Ушаков после избрания в Европарламент уклончиво отвечал на вопросы о возможности его участия во внеочередных выборах Рижской думы.

Однако теперь его мнение поменялось - в случае проведения внеочередных выборов он готов рассмотреть свое участие в них.

"Проведение внеочередных выборов Рижской думы не было бы лучшим сценарием, потому что это означает нестабильность на протяжении полутора лет.