Ушаков может вернуться? Экс-мэр Риги ответил об участии в возможных внеочередных выборах

С таким предположением вышла в понедельник, 22 июля, газета Diena.
Отмечается, что депутаты Рижской думы продолжают выдвигать взаимные невыполнимые требования и все еще не могут избрать мэра, поэтому может быть дан зеленый свет на увольнение нынешнего созыва депутатов самоуправления с тем, чтобы в конце года провести внеочередные выборы.
До этого момента были названы два кандидата на кресло мэра Риги - Олег Буров ("Честь служить Риге") и Виестур Зепс ("Для развития Латвии"), но ни один из них так и не смог добиться поддержки большинства депутатов.
Предполагается, что голосование за кандидатов в мэры состоится 19 августа.
Бывший мэр Риги Нил Ушаков после избрания в Европарламент уклончиво отвечал на вопросы о возможности его участия во внеочередных выборах Рижской думы.
Однако теперь его мнение поменялось - в случае проведения внеочередных выборов он готов рассмотреть свое участие в них.
"Проведение внеочередных выборов Рижской думы не было бы лучшим сценарием, потому что это означает нестабильность на протяжении полутора лет.
Однако, если до этого дойдет, мне нужно будет подумать над тем, не оставить ли работу в Европарламенте, чтобы принять участие в этих выборах", - заявил газете Diena Ушаков.