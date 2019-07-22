Пн, 22.07.2019
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Volvo по всему миру отзывает полмиллиона своих машин из-за дефекта двигателя

ФОТО: Volvo

Шведская автомобилестроительная компания Volvo Cars отзывает почти полмиллиона своих машин по всему миру, сообщают зарубежные СМИ.

Решение о столь масштабной кампании по отзыву автомобилей принято из-за угрозы возгорания в моторном отсеке.

Отмечается, что в двигателях автомобилей были обнаружены дефекты, которые могут привести к перегреву и деформации деталей. В худшем случае может произойти возгорание двигателя. Однако Volvo пока не получала жалобы на такие случаи.

Отзыву подлежат модели, которые компания выпускала с 2014 по 2019 год, оснащенные четырехцилиндровым дизельным двигателем. 

Речь идет о моделях V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90.

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