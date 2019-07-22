Volvo по всему миру отзывает полмиллиона своих машин из-за дефекта двигателя

Шведская автомобилестроительная компания Volvo Cars отзывает почти полмиллиона своих машин по всему миру, сообщают зарубежные СМИ.
Решение о столь масштабной кампании по отзыву автомобилей принято из-за угрозы возгорания в моторном отсеке.
Отмечается, что в двигателях автомобилей были обнаружены дефекты, которые могут привести к перегреву и деформации деталей. В худшем случае может произойти возгорание двигателя. Однако Volvo пока не получала жалобы на такие случаи.
Отзыву подлежат модели, которые компания выпускала с 2014 по 2019 год, оснащенные четырехцилиндровым дизельным двигателем.
Речь идет о моделях V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90.