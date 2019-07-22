"Нужно потерпеть": Ринкевич прокомментировал задержание танкера Stena Impero

Он подтвердил, что никакого прогресса в решении этой проблемы пока нет, потому что ни латвийским, ни финским дипломатам в Тегеране, ни представителям других стран, подданными которых являются задержанные моряки, не удалось связаться с командой судна.

Министр подчеркнул, что латвийское внешнеполитическое ведомство продолжает работать над решением проблемы. Многое зависит от политических событий, в том числе ситуации с задержанным в Гибралтаре иранским танкером. Нужно запастись терпением, так как решения не ожидается "ни через день, ни через неделю".

По словам Ринкевича, идет работа над тем, чтобы убедиться в безопасности латвийского гражданина. Иранская сторона заявила, что танкер столкнулся с рыболовецким судном, поэтому, если будет судебный процесс, важно гарантировать морякам юридическую помощь.

Власти Ирана не позволили связаться с гражданином Латвии - членом команды задержанного танкера Stena Impero, сообщили вчера в пресс-центре Министерства иностранных дел.

У Латвии нет своего посольства в Иране, и латвийская сторона обратилась к посольству Финляндии в Тегеране с просьбой вмешаться и обеспечить моряку консульскую помощь.