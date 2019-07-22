В Бразилии полиция обнаружила и закрыла производство поддельных Ferrari и Lamborghini
Полиция Бразилии в штате Санта-Катарина обнаружила и закрыла гараж, в котором механики изготавливали копии Lamborghini Gallardo и Huracan, а также Ferrari F430, и продавали их "по дешевке" через социальные сети. Торговцы сумочками Maikl Koors и очками Bay Ran перед ними просто блекнут.
Во время рейда, который полиция реализовала 15 июня, стражи порядка обнаружили в гараже восемь поддельных машин. Как видно на фото, некоторые из них уже были готовы к передаче клиентам, тогда как другие находились в процессе изготовления. Кроме машин полиции конфисковала и инструменты, запчасти, сиденья и эмблемы брендов.
Стоит отметить, что эти машины были ничем иным, как просто копиями, внешне похожими на оригиналы - под внешней оболочкой у них скрывается обычная техника и двигатели от таких машин, как Mitsubishi Eclipse или Chevrolet Omega. Однако были и машины, для которых предусмотрено более серьезное "сердце", к примеру, 3,6 литровый двигатель V6 мощностью 311 лошадиных сил от Cadillac CTS. Это, конечно, достаточно много, но все-таки значительно меньше, чем двигатели Ferrari и Lamborghini (490-640 лошадиных сил).
Готовые машины торговцы продавали в соцсетях, прося куда меньше денег, чем производители. Так, согласно информации следователей, поддельные суперкары продавали по 180 000 - 250 000 реалов (43 000 - 60 000 евро). Для сравнения, новый Lamborghini Huracan стоит минимум 219 000 евро.
В связи с подделкой автомобилей полиция задержала 53-летнего мужчину и его 29-летнего сына.