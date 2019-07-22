Время пошло: Стамбул выдвинул беженцам ультиматум

Бюро губернатора Стамбула в понедельник дало незарегистрированным сирийским беженцам месяц, чтобы вернуться в регионы, где они были зарегистрированы изначально, или же считаться с высылкой.
Бюро губернатора также сообщило, что в Стамбуле больше нельзя будет регистрироваться мигрантам, получившим временную защиту.
Изменения в правила были внесены согласно распоряжению Министерства внутренних дел, сообщает агентство LETA.
Сирийцам, которые изначально зарегистрировались в других провинциях Турции, нужно вернуться туда до 20 августа.
В Турции беженцам из Сирии предоставляется "временная защита". Международные правовые организации критиковали Турцию за то, что таким образом беженцы остаются без полноценного статуса беженца.
В Турции крупнейшая в мире община беженцев. В ней находятся примерно 4 миллиона беженцев, в том числе 3,6 миллиона сирийцев.
Бюро губернатора рассказало, что в провинции Стамбул зарегистрировано 1 069 860 зарубежных граждан, в том числе 547 479 граждан Сирии, получивших временную защиту.
В прошлом году Турцию затронул финансовый кризис, в связи с чем среди турков выросло недовольство беженцами. СМИ часто сообщают о столкновениях между сирийцами и турками в Стамбуле.
В прошлом месяце Еврокомиссия утвердила финансирование в размере 1,41 миллиарда евро на помощь беженцам в Турции.
Эта сумма - часть из шести миллиардов евро, которые согласно заключенному в 2015 году договору должна получить Турция для помощи принятия беженцев из Сирии. В обмен на эту помощь Анкара согласилась остановить потом мигрантов в Евросоюз.