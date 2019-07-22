Время пошло: Стамбул выдвинул беженцам ультиматум

Бюро губернатора также сообщило, что в Стамбуле больше нельзя будет регистрироваться мигрантам, получившим временную защиту.

Изменения в правила были внесены согласно распоряжению Министерства внутренних дел, сообщает агентство LETA.

Сирийцам, которые изначально зарегистрировались в других провинциях Турции, нужно вернуться туда до 20 августа.

В Турции беженцам из Сирии предоставляется "временная защита". Международные правовые организации критиковали Турцию за то, что таким образом беженцы остаются без полноценного статуса беженца.

В Турции крупнейшая в мире община беженцев. В ней находятся примерно 4 миллиона беженцев, в том числе 3,6 миллиона сирийцев.

Бюро губернатора рассказало, что в провинции Стамбул зарегистрировано 1 069 860 зарубежных граждан, в том числе 547 479 граждан Сирии, получивших временную защиту.

В прошлом году Турцию затронул финансовый кризис, в связи с чем среди турков выросло недовольство беженцами. СМИ часто сообщают о столкновениях между сирийцами и турками в Стамбуле.

В прошлом месяце Еврокомиссия утвердила финансирование в размере 1,41 миллиарда евро на помощь беженцам в Турции.