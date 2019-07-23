Столица Венесуэлы осталась без электричества

Большая часть Каракаса осталась без электричества в 16:41 (23:41 по латвийскому времени), но и в других местах Венесуэлы люди сообщали в соцсетях, что электричество пропало и там.

Принадлежащая государства энергокомпания CORPOELEC сообщила только об отключении электроснабжения в Каракасе.

Еще большее отключение в марте коснулось всех 23 штатов Венесуэлы и продолжалось неделю, парализовав водоснабжение и другие основные услуги, закрылись школы.

Тогда президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в этом "террористов", утверждая, что они совершили саботаж на электростанции Гури на юге страны, которая обеспечивает электроэнергией 80% от 30 миллионов жителей Венесуэлы.

Еще одно отключение в апреле произошло в части страны, в том числе и в Каракасе, но продолжалось несколько часов.

Прекращение электроснабжения - довольно частое явление в Венесуэле, особенно в отдаленных западных районах.

Галерея: Каракас остался без электричества