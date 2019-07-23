Фото: В Юрмале отметили "День рождения Шерлока Холмса"

"Как мы и ожидали - праздник прошел ярко, весело и с неповторимой атмосферой: наша страна продолжает нести звание первой и единственной страны, где с таким масштабом празднуется день рождения самого известного литературного героя в мире", - рассказала соорганизатор мероприятия, директор маркетингового агентства PR LĪNIJA Ирена Дроздова.

ФОТО: Пресс-фото/Александр Малиновский

"Мы благодарны всем, кто поддерживает идею костюмированного карнавала – благодаря смелым и творчески настроенным гостям и участникам праздника событие из года в год остается поистине уникальным и находит отклик в самых разных уголках земного шара.

В этом году в мероприятии приняли участие гости из США, Великобритании, Голландии, Норвегии, России и Швеции, зрителями праздника стали сотни туристов и жителей Риги и Юрмалы.

Кстати, большой привет нашему празднику передал Василий Ливанов – в ответ на наше поздравление с днем рождения, артист пожелал процветания и успехов всем участникам и организаторам мероприятия".

Празднование первой летней сессии "Дня рождения Шерлока Холмса" началось с совместной поездки костюмированных гостей в стилизованном "холмсовагоне" по маршруту Рига – ст. Дзинтари. Традиционное шествие под бойкое сопровождение барабанов коллектива Samba de Riga и скрипки главного "холмса" праздника Гидона Гринбергса впервые прошло по улице Йомас.

ФОТО: Пресс-фото/Александр Малиновский

В конкурсе за лучшие костюмы и образы приняли участие десятки участников самых разных возрастов. В авторитетное жюри праздника вошли: член правления PNB Banka Оливер Брамвэл (Oliver Bramwell), генеральный менеджер отеля Baltic Beach hotel Марко Хитонен (Marko Hytonen), дизайнер одежды Анна Ледскалныня (бренд Anna Led), актриса Рижского русского театра им. Михаила Чехова Наталья Живец, дизайнер одежды Майра Микельсоне и главный редактор журнала Riga Thiss Week Родион Шеховцов.

ФОТО: Пресс-фото/Александр Малиновский

Жюри было непросто определить победителей, но в результате бурных обсуждений призы от партнеров праздника - шоколадной фабрики Pobeda, отеля Baltic Beach hotel, музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala и Рижского русского театра им. Михаила Чехова нашли своих обладателей.

На этом подарки не закончились: музыкальный привет от Лаймы Вайкуле передал молодой талантливый певец Томс Антонс, который исполнил легендарную песню Раймонда Паулса и Ильи Резника "Шерлок Холмс" из репертуара Лаймы.

В честь праздника впервые прямо на пляже Юрмальский городской музей представил уникальную экспозицию, рассказывающую об истории курорта и демонстрирующую уникальные экспонаты из своих запасников. Были представлены атрибуты пляжного отдыха, предметы быта и костюмы юрмальчан конца начала XX веков.

ФОТО: Пресс-фото/Александр Малиновский

Высокий профессионализм и креатив продемонстрировали визажисты художественной школы POETICА и боди-арт художник Деннис Фиксман (Dennis Fixman, Швеция) – все желающие могли "одеться" согласно пляжной моде начала 20 века при помощи визажа и аквагрима.

ФОТО: Пресс-фото/Александр Малиновский

Не менее большой восторг вызвал перформанс от мастера по киногриму Зане Жилински - она мастерски перевоплотила гостя праздника в Холмса, загримированного под старика из эпизода одного из рассказов о сыщике.

Также гости праздника могли отведать угощения "от Бэрримора" из креативного меню Baltic Beach hotel, примерить на себя костюмы из гардеробной Hadson garderobe, сфотографироваться в антураже эпохи от салона VISS Antīkais, а также в импровизированном ретро-фотосалоне "У Бертильона" на самом берегу моря. Не менее заметными декорациями праздника стали большие буквы HOLMES от компании Ceros, а также уникальная песчаная скульптура, созданная в честь праздника художником Алексеем Митрофановым, до сих пор украшающая пляж Майори.

В качестве неизменного ведущего праздника выступил Эдмунд Кашевский, представший в образе друга знаменитого детектива - элегантного Ватсона. Музыкальным сопровождением события стал авторский dj-сет на пластинках от Дениса Фанка (Deniss Funk) - музыканта и руководителя латвийского funk/fusion коллектива FunCOOLio.

День рождения Шерлока Холмса – это ежегодный костюмированный фестиваль, собирающий большое количество поклонников холмсоисторий, чтобы яркой процессией пройтись по центру города и поучаствовать в различных тематических мероприятиях. Все основные события для гостей праздника совершенно бесплатны. Главное условие – костюм в духе персонажей Артура Конан Дойля и праздничный настрой на целый день.