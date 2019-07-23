"Я не мать, я девушка!". Новое видео Максима Галкина с дочерью Лизой умилило Сеть

Главной героиней нового видего, которым поделился Максим, стала его дочь Лиза. Шоумен решил поэкспериментировать с вариантами обращения к девочке, многие из которых в силу возраста ей даже не знакомы.

Эмоциональную реакцию и рассуждения известной своим артистизмом Елизаветы папа записал на камеру. "Я не мать, я девушка!" - вот только один из перлов ребенка...

"Ну, с родными примерно понятно. А вот скажите, уважаемые подписчики, какое вежливое обращение к незнакомым людям вы практикуете, учитывая, что современный русский - исключительный пример языка, в котором в силу разных исторических и культурных причин общепринятой нормы обращения нет? Как вы окликаете незнакомца или незнакомку?" - обратился юморист с вопросом к пользователям Сети.

Напомним, не так давно отдыхающие сейчас в Юрмале с детьми Пугачева и Галкин вместе с другой звездной семьей - Игорем Николаевым, Юлией Проскуряковой и их дочкой Вероникой - побывали в Рижском зоопарке.

До этого, на следующий день после сольного концерта в зале "Дзинтари" Максим поделился своими впечатлениями о нем и поблагодарил публику за теплый прием. В своем Instagram-аккаунте юморист опубликовал небольшое видео с фрагментами своего выступления, на которое попали и его детки.

Галерея: Концерт Максима Галкина в Юрмале

Еще ранее в Instagram-аккаунте шоумена появились милейшие ролики, на которых запечатлено, как он развлекает сына и дочь в Юрмале.

"Чем старше дети, тем экстремальнее путь беспокоящихся о них", - так подписал шоумен одно из этих видео.