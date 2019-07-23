Вт, 23.07.2019
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"Я не мать, я девушка!". Новое видео Максима Галкина с дочерью Лизой умилило Сеть
Детская непосредственность

ФОТО: скриншот instagram.com/elizaveta_galkinaa

Звезды российского шоу-бизнеса Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми - 5-летними двойняшками Гарри и Лизой - продолжают отдыхать в Юрмале. О том, как они проводят время на латвийском курорте, глава семейства периодически рассказывает в своем Instagram, публикуя забавные кадры.

Главной героиней нового видего, которым поделился Максим, стала его дочь Лиза. Шоумен решил поэкспериментировать с вариантами обращения к девочке, многие из которых в силу возраста ей даже не знакомы.

Эмоциональную реакцию и рассуждения известной своим артистизмом Елизаветы папа записал на камеру. "Я не мать, я девушка!" - вот только один из перлов ребенка...

"Ну, с родными примерно понятно. А вот скажите, уважаемые подписчики, какое вежливое обращение к незнакомым людям вы практикуете, учитывая, что современный русский - исключительный пример языка, в котором в силу разных исторических и культурных причин общепринятой нормы обращения нет? Как вы окликаете незнакомца или незнакомку?" - обратился юморист с вопросом к пользователям Сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, не так давно отдыхающие сейчас в Юрмале с детьми  Пугачева и Галкин  вместе с другой звездной семьей - Игорем Николаевым, Юлией Проскуряковой и их дочкой Вероникой - побывали в Рижском зоопарке.

До этого, на следующий день после сольного концерта в зале "Дзинтари" Максим поделился своими впечатлениями о нем и поблагодарил публику за теплый прием. В своем Instagram-аккаунте юморист опубликовал небольшое видео с фрагментами своего выступления, на которое попали и его детки.

Галерея: Концерт Максима Галкина в Юрмале

Еще ранее в Instagram-аккаунте шоумена появились милейшие ролики, на которых запечатлено, как он развлекает сына и дочь в Юрмале.

"Чем старше дети, тем экстремальнее путь беспокоящихся о них", - так подписал шоумен одно из этих видео.

Галерея: Алла Пугачева и Максим Галкин приехали в концертный зал "Дзинтари"

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