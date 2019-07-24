"Олег" - картина режиссера из Латвии, за которую не стыдно. Она покоряет кинофестивали в Европе

Сюжет фильма: Герой фильма Олег, русский парень из Латвии, негражданин. С его паспортом можно без визы поехать на три месяца в любую страну Евросоюза, что он и делает. Мясник по профессии, он отправляется в Бельгию и вместе с другими гастарбайтерами из Восточной Европы устраивается работать на мясокомбинат. Но очень быстро работа оборачивается рабством. ru.rfi.fr

"Ручная камера, крупные планы и неразбериха в кадре быстро превращают зрителя в свидетеля отношений между безвольным узником и жестоким тюремщиком", - пишет о картине кинокритик Егор Москвитин на "Медузе".

Он добавляет, что "Олег" - это в первую очередь психологическая драма. Несмотря на то, что "сюжет быстро теряет плотность повествования, главная загадка картины точно удержит зрителя до конца".

"Убедительность Олега-жертвы заставляют зрителя вплоть до финала сострадать и гадать - можно ли сбежать из плена собственного психотипа?", - предупреждает кинокритик.

Примечательно, что международная премьера фильма состоялась еще 17 мая на престижном кинофестивале в Каннах в рамках программы Director’s Fortnight.

Фильм приняли с неподдельным интересом - за билетами выстроились очереди, порядка 900 зрителей после сеанса устроили овации.

А в июне кинокартина Курсиетиса завоевала сразу две награды на престижных кинофестивалях National Grand Prix в Брюсселе и Best Narrative Feature Film Award в Ла-Валлетте (Мальта).

На Брюссельском международном кинофестивале фильм победил в национальной категории, сорвав Гран-при.

Вручая награду Юрису Курсиетису, члены жюри охарактеризовали ленту как "яркий клаустрофобичный портрет современной Европы".

В то же время на международном конкурсе кино малых наций на Мальте "Олег" разделил главный приз с работой албанского режиссера Роберта Будины "Убежище средь облаков".

Повествование в фильме Курсиетиса было признано "суровым экскурсом в европейское подполье, сочетающимся с выдающейся актерской игрой и увлекательным сюжетом".

Отметим, главную роль в картине гениально сыграл актер Русского драматического театра Литвы Валентин Новопольский.

Справедливости ради стоит сказать, что фильм создавался международной командой, в которую вошли представили Латвии, Литвы, Бельгии и Франции. Латвию в ней представляла группа продюсеров Tasse Film, с 2011 года успевшая получить известность своими кинокартинами "Я здесь" ("Es esmu šeit"), "Рай`89" ("Paradīze 89"), "С пеной у рта" ("Ar putām uz lūpām").

А 36-летний Юрис Курсиетис многим может быть знаком по яркой картине "Модрис", рассказывающей о молодом человеке с доброй душой, попавшем в криминальные истории.

Юрис Курсиетис ФОТО: Пресс-фото

Премьера "Олега" в Латвии назначена на 4 октября. Не пропустите!