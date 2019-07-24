Ср, 24.07.2019
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  • "Из всех клиентов - это самый требовательный человек". Художник рассказал о работе с Вайкуле

"Из всех клиентов - это самый требовательный человек". Художник рассказал о работе с Вайкуле

Владислав Лакше

ФОТО: Кадр из видео

В узких профессиональных кругах имя художника Владислава Лакше известно давно, и даже за пределами Латвии. Широкая общественность узнала о нем сравнительно недавно - после нашумевших плакатов уличного движения Ghetto Games, авторами которых он выступил. Как выяснилось теперь, именно он разрабатывает и визуальное оформление фестиваля Laima Rendezvous Jurmala!

В рамках фестиваля художник Владислав Лакше дал интервью журналисту Илье Легостаеву, рассказав о своем сотрудничестве с дивой Лаймой Вайкуле. 

Оказалось, что уже три года он работает с Лаймой, оформляя афиши и весь графический контент фестиваля.

"Меня позвал друг, владелец рекламной компании Skade Алексей Василевский, мы в детстве с ним дружили. Он написал, пригласил, у меня оказался коридор свободного времени и я согласился", - поделился художник.

Он признался, что естественно, он знал, кто такая Лайма Вайкуле, и это была для него большая честь.

В качестве задачи ему сразу поставили требования Лаймы: она хотела, чтобы все было как можно более реалистично.

"Я подумал, что мероприятие может быть в акварельных цветах, пятнах, потому что Юрмала водяная. Я выбрал водяную технику, разноцветную. Использовал акварель и компьютерную графику вместе", - рассказал Владислав Лакше.

Первый эскиз

ФОТО: Кадр из видео

"Я очень сильно просил, чтобы мне предоставили Лайму Вайкуле, но все так же и засмеялись, как вы. Приходилось использовать фотографии разные", - добавил он о процессе работы над оформлением.

Как выяснилось, процесс принятия рисунков Лаймой был долгим - она постоянно долго смотрела, выбирала, комментировала.

"Пожалуй, из всех клиентов, с которыми я работал, - это самый требовательный человек.

Но творческие люди обязывают, я считаю, это нормально. Она амбициозная, я солидарен с ней, что она участвует, и я пытаюсь ее услышать", - сказал художник.

Оформление в этом году

ФОТО: Кадр из видео

Отметим, что Владислав Лакше окончил Латвийскую Художественную академию, некоторое время работал в США, стал известен благодаря оформлениям спортивных мероприятий, в том числе Ghetto Games. 

Галерея: Мастерская Владислава Лакше 

Видео: Интервью с Владиславом Лакше 

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