"Из всех клиентов - это самый требовательный человек". Художник рассказал о работе с Вайкуле

В рамках фестиваля художник Владислав Лакше дал интервью журналисту Илье Легостаеву, рассказав о своем сотрудничестве с дивой Лаймой Вайкуле.

Оказалось, что уже три года он работает с Лаймой, оформляя афиши и весь графический контент фестиваля.

"Меня позвал друг, владелец рекламной компании Skade Алексей Василевский, мы в детстве с ним дружили. Он написал, пригласил, у меня оказался коридор свободного времени и я согласился", - поделился художник.

Он признался, что естественно, он знал, кто такая Лайма Вайкуле, и это была для него большая честь.

В качестве задачи ему сразу поставили требования Лаймы: она хотела, чтобы все было как можно более реалистично.

"Я подумал, что мероприятие может быть в акварельных цветах, пятнах, потому что Юрмала водяная. Я выбрал водяную технику, разноцветную. Использовал акварель и компьютерную графику вместе", - рассказал Владислав Лакше.

Первый эскиз ФОТО: Кадр из видео

"Я очень сильно просил, чтобы мне предоставили Лайму Вайкуле, но все так же и засмеялись, как вы. Приходилось использовать фотографии разные", - добавил он о процессе работы над оформлением.

Как выяснилось, процесс принятия рисунков Лаймой был долгим - она постоянно долго смотрела, выбирала, комментировала.

"Пожалуй, из всех клиентов, с которыми я работал, - это самый требовательный человек.

Но творческие люди обязывают, я считаю, это нормально. Она амбициозная, я солидарен с ней, что она участвует, и я пытаюсь ее услышать", - сказал художник.

Оформление в этом году ФОТО: Кадр из видео

Отметим, что Владислав Лакше окончил Латвийскую Художественную академию, некоторое время работал в США, стал известен благодаря оформлениям спортивных мероприятий, в том числе Ghetto Games.

Галерея: Мастерская Владислава Лакше