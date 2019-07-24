"Из всех клиентов - это самый требовательный человек". Художник рассказал о работе с Вайкуле

В узких профессиональных кругах имя художника Владислава Лакше известно давно, и даже за пределами Латвии. Широкая общественность узнала о нем сравнительно недавно - после нашумевших плакатов уличного движения Ghetto Games, авторами которых он выступил. Как выяснилось теперь, именно он разрабатывает и визуальное оформление фестиваля Laima Rendezvous Jurmala!
В рамках фестиваля художник Владислав Лакше дал интервью журналисту Илье Легостаеву, рассказав о своем сотрудничестве с дивой Лаймой Вайкуле.
Оказалось, что уже три года он работает с Лаймой, оформляя афиши и весь графический контент фестиваля.
"Меня позвал друг, владелец рекламной компании Skade Алексей Василевский, мы в детстве с ним дружили. Он написал, пригласил, у меня оказался коридор свободного времени и я согласился", - поделился художник.
Он признался, что естественно, он знал, кто такая Лайма Вайкуле, и это была для него большая честь.
В качестве задачи ему сразу поставили требования Лаймы: она хотела, чтобы все было как можно более реалистично.
"Я подумал, что мероприятие может быть в акварельных цветах, пятнах, потому что Юрмала водяная. Я выбрал водяную технику, разноцветную. Использовал акварель и компьютерную графику вместе", - рассказал Владислав Лакше.
"Я очень сильно просил, чтобы мне предоставили Лайму Вайкуле, но все так же и засмеялись, как вы. Приходилось использовать фотографии разные", - добавил он о процессе работы над оформлением.
Как выяснилось, процесс принятия рисунков Лаймой был долгим - она постоянно долго смотрела, выбирала, комментировала.
"Пожалуй, из всех клиентов, с которыми я работал, - это самый требовательный человек.
Но творческие люди обязывают, я считаю, это нормально. Она амбициозная, я солидарен с ней, что она участвует, и я пытаюсь ее услышать", - сказал художник.
Отметим, что Владислав Лакше окончил Латвийскую Художественную академию, некоторое время работал в США, стал известен благодаря оформлениям спортивных мероприятий, в том числе Ghetto Games.
Галерея: Мастерская Владислава Лакше
Видео: Интервью с Владиславом Лакше