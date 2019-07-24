Умер актер Рутгер Хауэр, сыгравший в фильме "Бегущий по лезвию"

Звезда голландского происхождения скончался еще 19 июля на 76-м году жизни. Агент артиста отметил, что Хауэр был похоронен в среду, 24 июля.

Актер снялся в таких фильмах, как "Плоть + кровь", "Турецкие наслаждения", "Бегущий по лезвию", "Попутчик", "Зов предков", "Достучаться до небес", "Город грехов" и "Братья Систерс".

В 1988 году Хауэр получил премию "Золотой глобус" за роль второго плана в мини-сериале "Побег из Собибора", а в 1999-м в Нидерландах получил звание "Лучший актер столетия".