Мой герой: Рутгер Хауэр - дядечка-сосед, от которого не знаешь, чего ожидать

В эпоху современных технологий плохие новости ты узнаешь сразу, на смартфон посыпались уведомления об этом трагическом событии, в которое я не хотела верить.

Я, как и любой другой, "ребенок 90-х" наблюдала его почти в каждом фильме, которые потом становились культовыми и вошли в "золотой кинофонд".

Рутгер Хауэр - это был невероятно характерный, яркий и запоминающийся актер.

Не такой суровый скандинав, как Дольф Лундгрен, а скорее, "дядечка-сосед, от которого не знаешь, чего ожидать".

Этот уникальный артист голландского происхождения пришел в Голливуд и мгновенно заставил себя полюбить всему миру.

Актерский путь Рутгера начинался уже с 5 лет, когда он впервые начал играть в театре. Но, словно Робинзон Крузо, в 15 лет мальчик сбежал и ушел в плавание на торговом судне.

Смелость, характер и желание приключений позволили юному Хауэру побывать в Канаде, Сингапуре, Сайгоне, Пакистане и покорить Персидский залив.

Он настолько расширил свои познания о быте и культуре других стран, что стал изучать их языки. В это сложно поверить, но Рутгер был настоящим полиглотом.

Он освоил английский, немецкий и французский, до этого он уже знал голландский и фризский.

Врожденный дальнотизм, не позволил ему продолжить карьеру моряка, но зато подарил миру талантливого актера. Именно тогда Рутгер увлекся мотоциклами, да так серьезно, что в картине "Попутчик" (Hitcher) 1986 года выполнял все трюки сам.

Хотя в кино Рутгер снимался с 1956 года, его роли были эпизодическими и не оставались в памяти. Но тем не менее, первая популярность пришла к нему после участия в телесериале "Флорис" (Floris) в 1969 году.

А потом произошла встреча с режиссёром Полом Верховеном, тем самым, который снял культовую картину "Вспомнить все".

Рутгер Хауэр снялся у него в пяти фильмах "Турецкие наслаждения" (которая была номинирована на "Оскар"), "Кити-вертихвостка", "Оранжевый солдат", "Лихачи" и "Плоть и Кровь".

Но для меня звездный путь Хауэра наступил после появления в "Бегущем по лезвию".

Именно после роли репликанта-убийцы Роя Батти в этой классике научной фантастики, он заставил о себе громко заговорить.