Мой герой: Рутгер Хауэр - дядечка-сосед, от которого не знаешь, чего ожидать

19 июня на 76-м году жизни скончался один из самых ярких актеров эпохи 90-х - Рутгер Хауэр (Rutger Oelsen Hauer). Наверное, для кого-то этот дядечка с голубыми глазами не значил ничего, а для меня он одновременно был магом, рыцарем, супергероем и привлекательным негодяем.
В эпоху современных технологий плохие новости ты узнаешь сразу, на смартфон посыпались уведомления об этом трагическом событии, в которое я не хотела верить.
Я, как и любой другой, "ребенок 90-х" наблюдала его почти в каждом фильме, которые потом становились культовыми и вошли в "золотой кинофонд".
Рутгер Хауэр - это был невероятно характерный, яркий и запоминающийся актер.
Не такой суровый скандинав, как Дольф Лундгрен, а скорее, "дядечка-сосед, от которого не знаешь, чего ожидать".
Этот уникальный артист голландского происхождения пришел в Голливуд и мгновенно заставил себя полюбить всему миру.
Актерский путь Рутгера начинался уже с 5 лет, когда он впервые начал играть в театре. Но, словно Робинзон Крузо, в 15 лет мальчик сбежал и ушел в плавание на торговом судне.
Смелость, характер и желание приключений позволили юному Хауэру побывать в Канаде, Сингапуре, Сайгоне, Пакистане и покорить Персидский залив.
Он настолько расширил свои познания о быте и культуре других стран, что стал изучать их языки. В это сложно поверить, но Рутгер был настоящим полиглотом.
Он освоил английский, немецкий и французский, до этого он уже знал голландский и фризский.
Врожденный дальнотизм, не позволил ему продолжить карьеру моряка, но зато подарил миру талантливого актера. Именно тогда Рутгер увлекся мотоциклами, да так серьезно, что в картине "Попутчик" (Hitcher) 1986 года выполнял все трюки сам.
Keetje Tippel(1975). Film by Paul Verhoeven. ▫️▫️Katies passion ▫️▫️Китти-вертихвостка (1975) Фильм режиссера Пола Верхувена. ◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽ #rutgerhauer #actor #dutchactor #acteur #nederlandseacteur #dutch #nederlandse #movie #рутгерхауэр #hollywood #nl #netherlands #nederland #photoshoot #paulverhoeven
Хотя в кино Рутгер снимался с 1956 года, его роли были эпизодическими и не оставались в памяти. Но тем не менее, первая популярность пришла к нему после участия в телесериале "Флорис" (Floris) в 1969 году.
А потом произошла встреча с режиссёром Полом Верховеном, тем самым, который снял культовую картину "Вспомнить все".
Рутгер Хауэр снялся у него в пяти фильмах "Турецкие наслаждения" (которая была номинирована на "Оскар"), "Кити-вертихвостка", "Оранжевый солдат", "Лихачи" и "Плоть и Кровь".
Но для меня звездный путь Хауэра наступил после появления в "Бегущем по лезвию".
Именно после роли репликанта-убийцы Роя Батти в этой классике научной фантастики, он заставил о себе громко заговорить.
Помните его философский монолог? Рутгер написал его сам: "Я видел то, во что вы, люди, даже не поверите... Все эти мгновения потеряются во времени, как слезы под дождем. Пришло время умереть".
За эту роль он был номинирован на премию "Сатурн" в 1983 году.
А потом, этот очаровательный голландец покорил целой серией фантастических фильмов: "Леди-ястреб" (с одной из самых красивых актрис в Голливуде - Мишель Пфайффер), "Десятое королевство", "Мерлин", "Перекресток миров" и многие другие.
""Хороший парень" или "плохой парень", герой или антигерой; для меня не важно, какую роль я играю, только у персонажа есть что-то волшебное", - цитирует актера сайт IMDb.
Отдельно можно выделить боевик "Считанные секунды". Этот триллер из 90-х я полюбила особенно.
Наверное, не было ни одной такой видеокассеты, которую я столь часто не смотрела, кроме "Крепкого орешка". В нем Хауэр играет детектива Харли Стоуна - дерзкого, остроумного, смелого и решительного, который любит кожу и чувствует серийного убийцу на расстоянии.
Кстати, именно в этой картине впервые появляется красотка Ким Кэтролл, которая потом запомнится зрителям, как роковая блондинка Саманта из "Секс в большом городе".
Split Second (1992)Science fiction, horror. In a flooded dystopian future London, Detective Harley Stone hunts a serial killer who murdered his partner and has haunted him ever since. He soon discovers what he is hunting might not be human. ◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽ #rutgerhauer #actor #dutchactor #acteur #nederlandseacteur #dutch #nederlandse #movie #movies #рутгерхауэр #считанныесекунды #hollywood #nl #netherlands #nederland #splitsecond
А ведь немного раньше, он сыграл в боевике "Слепая ярость" по японскому сериалу "История Затоичи".
Слепой герой вьетнамской войны, которые умело обращается с самурайским мечом. Ну как такое может не остаться в памяти?
Рутгер Хауер мог играть не только основные роли, но также появляться в эпизодах, которые не были бы такими яркими без него.
Одним из таких моментов было его появление в странном научно-фантастическом сериале "Лексс" (Lexx), который стал ярким примером треш-фантастики и безумия в кинематографе.
Эпизод, где он играет харизматичного негодяя - это была культовая картина "Достучаться до небес".
Несмотря выдающееся количество ролей в кино и театре, а их более 150, актер не получил "Оскар". Но в 1988 году Хауэр стал обладателем "Золотого глобуса"за роль второго плана в фильме "Побег из Собибора".
В 1999 году Рутгер Хауэр получил в Нидерландах звание "Лучший актёр столетия", празднование вылилось в ретроспективу его фильмов, проведённую без остановок в течение целого дня. Наверное, что-то подобное произойдет и в этот раз... Хотелось бы, чтобы так было...
Прощай герой, рыцарь, маг и волшебник! Мы, дети 90-х, будем всегда помнить и любить тебя!