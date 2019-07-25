Настя Каменских сразила поклонников фотосессией на крыше небоскреба

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram фотографии сделанные во время последней фотосессии для одного из модных журналов.
Хотя, снимки сделаны на крыше небоскреба, можно смело сказать, что дух захватывает не от высоты, а от потрясающих ног певицы.
На одной из фотографий Настя даже добавила немного пикантности, показав фрагмент роскошного бюста.
"Огонь", "Аппетитная", "Красотка", - писали поклонники звезды.
Напомним, недавно Настя выступила в Юрмале на фестивале Laima Rendezvous Jurmala, где сразила зрителей пушистым белым платьем.
Галерея: Первый день фестиваля Laima Rendezvous Jurmala