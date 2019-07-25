Чт, 25.07.2019
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Настя Каменских сразила поклонников фотосессией на крыше небоскреба

Настя Каменских

ФОТО: instagram.com//kameskux/

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram фотографии сделанные во время последней фотосессии для одного из модных журналов.

Хотя, снимки сделаны на крыше небоскреба, можно смело сказать, что дух захватывает не от высоты, а от потрясающих ног певицы. 

На одной из фотографий Настя даже добавила немного пикантности, показав фрагмент роскошного бюста. 

"Огонь", "Аппетитная", "Красотка", - писали поклонники звезды.

Напомним, недавно Настя выступила в Юрмале на фестивале Laima Rendezvous Jurmala, где сразила зрителей пушистым белым платьем. 

Галерея: Первый день фестиваля Laima Rendezvous Jurmala

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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