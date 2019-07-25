Чт, 25.07.2019
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Раймонд Паулс объяснил негативное отношение западных стран к России
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Раймонд Паулс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Прославленный латвийский композитор Раймонд Паулс в ходе недавнего интервью объяснил, почему западные СМИ зачастую представляют Россию в негативном свете. Видео этой беседы появилось на странице журналиста Светланы Зиминой-Гинтер в Facebook.

"Очевидно боятся, чтобы Россия не стала слишком сильной. Это все так оно и есть. Это же большая политика, кого-то надо поливать", - заявил Маэстро, подчеркнув, что сам он отошел от политических тем.

Журналист поинтересовалась, как сам Паулс относится к гражданам России.

"У меня жена русская, так что ясно, как я отношусь", - ответил композитор. И добавил, что испытывает уважение к русским.

Напомним, в августе 2017 года на Раймонда Паулса подали жалобу из-за выступления на русском языке в Латвии. На посвященном годовщине города Лудзы празднике он произнес приветственную речь по-русски. При этом отмечалось, что большую часть выступления композитор говорил на латышском. Позднее Маэстро прокомментировал ситуацию, назвав подавшего жалобу человека больным дураком, и призвал не обращать на таких людей внимания.

Галерея: Презентация альбома Раймонда Паулса "Kad Tu ej pie bitēm"

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