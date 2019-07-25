В Латвии большинство больных гепатитом C не знают о своем диагнозе

По оценкам специалистов, в Латвии от 28 000 до 36 000 жителей, возможно, не знают о том, что они больны гепатитом C.

Гепатолог Иева Толмане отметила, что люди с гепатитом С чаще всего не знают о том, что инфицированы. Дело в том, что в начальной стадии болезни человека не беспокоят существенные проблемы со здоровьем, однако со временем у 20-50% этих людей может развиться цирроз печени, также существует риск заболеть раком печени.

Толмане подчеркнула, что гепатитом С можно заразиться везде, где может произойти соприкосновение с инфицированным человеком. Эта инфекция крайне распространена в среде людей, употребляющих наркотики, однако заразиться ею можно и в косметологическом или тату-салоне, если используемые там инструменты стерилизуются недостаточно тщательно.

Существует риск заразиться гепатитом С и в медицинских учреждениях, хотя медики стараются по возможности предотвратить возможность такого заражения, заявила врач.

По словам Толмане, ситуация с лечением гепатита С в Латвии лучше, чем в Литве или Эстонии. Данные показывают, что в Латвии из 100 пациентов от гепатита С вылечиваются 98.

Толмане выразила уверенность, что до 2030 года, в соответствии с планом Всемирной организации здравоохранения, можно избавиться от гепатита С в Латвии.

В ходе дискуссии специалисты указали на различные проблемы, которые необходимо решить для улучшения результатов лечения гепатита С в Латвии. К примеру, административное бремя, недоступность инфекционистов, невозможность проведения диагностики пациентов и другие.