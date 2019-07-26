50-летняя Эвелина Бледанс похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике

Популярная актриса призналась на своей странице в Instagram, что ей часто предлагают роли героинь намного моложе ее.
Это совершенно неудивительно, ведь у Бледанс шикарная фигура. Совершенно невозможно поверить в то, что в апреле звезде исполнилось 50 лет. Артистка обладает такой фигурой, о которой многие только мечтают.
На своей странице в Instagram Эвелина поделилась фотографией в черном стильном купальнике и рассказала подписчикам, как прошел кастинг.
"Икона стиля", "Какое совершенство", "Какая фигура", "Нельзя быть на свете красивой такой", "Роль будет ваша", - писали поклонники.
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Вернулась с проб назад в Крым. Как здорово, что мне предлагают героинь, на 10-15 лет младше моего паспортного возраста. Но, жалко, что, долго ждать решения - в проекте ли ты 💌 , ещё месяц точно будут идти кастинги. И ещё, во времена моей ранней юности решение принимал исключительно режисёр, а во времена моей зрелой юности уже, конечно оооочень большой вес имеет слово продюсера. Как же мне хочется получить эту роль, ведь чем образ необычнее, тем яростнее ее хочется взять! ( как высоту альпинисту)