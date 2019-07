50-летняя Эвелина Бледанс похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике

View this post on Instagram

Вернулась с проб назад в Крым. Как здорово, что мне предлагают героинь, на 10-15 лет младше моего паспортного возраста. Но, жалко, что, долго ждать решения - в проекте ли ты 💌 , ещё месяц точно будут идти кастинги. И ещё, во времена моей ранней юности решение принимал исключительно режисёр, а во времена моей зрелой юности уже, конечно оооочень большой вес имеет слово продюсера. Как же мне хочется получить эту роль, ведь чем образ необычнее, тем яростнее ее хочется взять! ( как высоту альпинисту)