50-летняя Эвелина Бледанс похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике

Это совершенно неудивительно, ведь у Бледанс шикарная фигура. Совершенно невозможно поверить в то, что в апреле звезде исполнилось 50 лет. Артистка обладает такой фигурой, о которой многие только мечтают.

На своей странице в Instagram Эвелина поделилась фотографией в черном стильном купальнике и рассказала подписчикам, как прошел кастинг.

"Как здорово, что мне предлагают героинь на 10−15 лет младше моего паспортного возраста. Но жалко, что долго ждать решения. Во времена моей ранней юности решение принимал исключительно режиссер, а во времена моей зрелой юности уже большой вес имеет слово продюсера. Как же мне хочется получить эту роль, ведь чем образ необычнее, тем яростнее ее хочется взять!", - отметила она.

Фолловеры поспешили поддержать артистку и написали, что роль обязательно будет ее. Они также отметили, что у Эвелины шикарная фигура и она является для многих иконой стиля.