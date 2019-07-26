Стартовал фестиваль Saldus saule 2019

В этом году в программе заявлены: The Sound Poets, Dzelzs vilks, Carnival Youth, Pirmais kurss, Inokentijs Mārpls, IndyGo, Pērkons, Līvi, Laime pilnīga, Gain Fast, Viņa, Ivo Fomins, Крис Ноа (Chris Noah) и другие.

Фестиваль Saldus saule проходит два дня - пятницу и субботу - в парке Калнсета. С пятницы по воскресенье действует палаточный городок, за речкой расположен рынок фестиваля и активная зона. В субботу в 11:00 состоится традиционный детский концерт.