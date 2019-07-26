Пт, 26.07.2019
Между операторами должна быть конкуренция, так как это создает интерес к выполнению задач и созданию чего-то нового. Ирина Мирошник, президент международной компании по производству упаковки IMMER GROUP

Стартовал фестиваль Saldus saule 2019

"Saldus saule"

ФОТО: Publicitātes foto

На этой неделе начался ежегодный фестиваль Saldus Saule, об этом информируют организаторы.

В этом году в программе заявлены: The Sound Poets, Dzelzs vilks, Carnival Youth, Pirmais kurss, Inokentijs Mārpls, IndyGo, Pērkons, Līvi, Laime pilnīga, Gain Fast, Viņa, Ivo Fomins, Крис Ноа (Chris Noah) и другие.

Фестиваль Saldus saule проходит два дня - пятницу и субботу - в парке Калнсета. С пятницы по воскресенье действует палаточный городок, за речкой расположен рынок фестиваля и активная зона. В субботу в 11:00 состоится традиционный детский концерт.

Фото: Фестиваль Saldus saule 2013.

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