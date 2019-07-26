Фото: Неповторимая и стильная певица Варвара Визбор выступила в Риге

Варвара Визбор — московская певица, обладательница неповторимого тембра и основательница собственного музыкального коллектива. Группа Варвары Визбор создаёт неповторимый музыкальный узор из фанка и рока, эстрадного джаза и урбанистического фолка, песен советской эстрады и жемчужин авторской песни.

Платья-бюстье, открывающие плечи, юбки-солнце, массивные серьги, высокие каблуки — образ Варвары Визбор возвращает нас в 1950-е, самое женственное десятилетие ХХ века. Но при этом выглядит она современно благодаря платиновому коку и выбритым вискам. Такого яркого романа с модой на эстраде не случалось уже давно.

На рижском концерте прозвучат избранные композиции из трех сольных альбомов ("Земляника", "Варежка", "Многоголосье") и, конечно, не обойдется без всеми любимых песен, написанных знаменитыми дедушкой и бабушкой Варвары - Юрием Визбором и Адой Якушевой. Классику бардовской песни 60-х певица исполняет в стиле джаз, соул и фанк.

Певица Варвара Визбор стала известна широкой публике благодаря участию в популярном шоу "Голос". Девушка исполнила трогательную песню своего знаменитого дедушки, барда Юрия Визбора "А зима будет большая", но никто из членов жюри не повернулся.

Тысячи людей писали слова возмущения в адрес передачи, но более всего восхищались талантом певицы, которая покорила их своим голосом и неповторимой, искренней манерой исполнения. Именно после участия в конкурсе круг поклонников Варвары Визбор стремительно расширился. Были несколько сотен подписчиков в блогах - появились тысячи. Были камерные площадки - стали крупные концертные залы. А теперь и большой сольный концерт в Риге 19 июля на открытой сцене в Ботаническом саду Латвийского Университета.