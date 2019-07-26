Генпрокуратура направила прокуроров для оценки системы КОЗ

Для работы в комиссии были делегированы прокурор департамента по защите прав лиц и государства Генеральной прокуратуры Увис Козловскис и прокурор прокуратуры Рижского судебного округа Андо Скалбе.

Руководитель комиссии Иева Крапане отметила, что высоко ценит вовлечение Генеральной прокуратуры в работу парламентской следственной комиссии, и выразила надежду на то, что совместная работа позволит добиться более быстрого и качественного результата.

Комиссия уже обратилась к премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру экономики Ральфу Немиро и министру внутренних дел Сандису Гиргенсу с просьбой в течение месяца предоставить ответы на важные вопросы, связанные с созданием системы КОЗ. За первый месяц руководитель комиссии собрала существенную информационную базу, а также встретилась с лицами, вовлеченными в систему КОЗ. Была создана также оперативная команда комиссии, рассказала Ванага.