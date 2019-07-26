Генпрокуратура направила прокуроров для оценки системы КОЗ

Генеральная прокуратура делегировала двоих прокуроров для оценки системы компонента обязательной закупки (КОЗ) в парламентской следственной комиссии, целью работы которой является выявление нарушений системы КОЗ и определение нанесенного государству ущерба, проинформировала агентство LETA представитель комиссии Илзе Ванага.
Для работы в комиссии были делегированы прокурор департамента по защите прав лиц и государства Генеральной прокуратуры Увис Козловскис и прокурор прокуратуры Рижского судебного округа Андо Скалбе.
Руководитель комиссии Иева Крапане отметила, что высоко ценит вовлечение Генеральной прокуратуры в работу парламентской следственной комиссии, и выразила надежду на то, что совместная работа позволит добиться более быстрого и качественного результата.
Комиссия уже обратилась к премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру экономики Ральфу Немиро и министру внутренних дел Сандису Гиргенсу с просьбой в течение месяца предоставить ответы на важные вопросы, связанные с созданием системы КОЗ. За первый месяц руководитель комиссии собрала существенную информационную базу, а также встретилась с лицами, вовлеченными в систему КОЗ. Была создана также оперативная команда комиссии, рассказала Ванага.
Главной задачей парламентской следственной комиссии по КОЗ является выяснить, каким является реальный ущерб, нанесенный системой стране, назвать виновных в афере, а также сделать необходимые выводы для того, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, поясняют представители комиссии.