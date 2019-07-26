В Риге выступят авторы хита 90-х годов Butterfly – ню-метал группа Crazy Town
В четверг, 1 августа в клубе Melnā Piektdiena выступит одна из популярнейших групп начала 2000-х – американцы Crazy Town, которые тогда завоевали клубы по всему миру своим синглом Butterfly. Разогревать их будет коллектив Sever, который стремительно набирает популярность.
Ранее латвийский рок-коллектив SEVER выпустил видеоролик на композицию Paper Planes, громко заявив, что по данным музыкального сервиса Spotify, они популярнее, чем Prāta Vētra (Brainstorm).
Мы ждали их целых 18 лет! Концерт состоится в Латвии впервые.
Основной состав группы – это Брэт Мазур (Bret Mazur) и Сет Бинзер (Seth Binzer). Из дебютный альбом The Gift of Game (1999) был продан в количестве 1,5 миллионов экземпляров. Правда, следующий альбом Darkhorse (2002) уже не получил такого успеха, а в 2003 группа и вовсе заявила о распаде.
В 2007 году Мазур и Бинзер возобновили концертную деятельность. В 2015 вышел новый альбом The Brimstone Sluggers.
В Латвии группа выступит в полном составе. Музыканты обещают обязательно исполнить все полюбившиеся хиты, ведь в 2019 году их платиновому альбому The Gift of Game исполняется 20 лет!
Этот тот самый альбом, куда входил трек Butterfly.
Именно в Риге они сыграют весь альбом полностью!
Билеты возможно приобрести на сайте Ticketshop.lv или в кассе клуба перед началом концерта.