Пт, 26.07.2019
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В Риге выступят авторы хита 90-х годов Butterfly – ню-метал группа Crazy Town
Мы ждали их целых 18 лет!

Crazy Town

ФОТО: Пресс-фото

В четверг, 1 августа в клубе Melnā Piektdiena выступит одна из популярнейших групп начала 2000-х – американцы Crazy Town, которые тогда завоевали клубы по всему миру своим синглом Butterfly. Разогревать их будет коллектив Sever, который стремительно набирает популярность.

Ранее латвийский рок-коллектив SEVER выпустил видеоролик на композицию Paper Planes, громко заявив, что по данным музыкального сервиса Spotify, они популярнее, чем Prāta Vētra (Brainstorm). 

SEVER

ФОТО: Пресс-фото

Мы ждали их целых 18 лет! Концерт состоится в Латвии впервые.

Основной состав группы – это Брэт Мазур (Bret Mazur) и Сет Бинзер (Seth Binzer). Из дебютный альбом The Gift of Game (1999) был продан в количестве 1,5 миллионов экземпляров. Правда, следующий альбом Darkhorse (2002) уже не получил такого успеха, а в 2003 группа и вовсе заявила о распаде.

В 2007 году Мазур и Бинзер возобновили концертную деятельность. В 2015 вышел новый альбом The Brimstone Sluggers.

Crazy Town

ФОТО: Пресс-фото

В Латвии группа выступит в полном составе. Музыканты обещают обязательно исполнить все полюбившиеся хиты, ведь в 2019 году их платиновому альбому The Gift of Game исполняется 20 лет!

Этот тот самый альбом, куда входил трек Butterfly.

Именно в Риге они сыграют весь альбом полностью!

Билеты возможно приобрести на сайте Ticketshop.lv или в кассе клуба перед началом концерта.

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