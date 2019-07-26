В Риге выступят авторы хита 90-х годов Butterfly – ню-метал группа Crazy Town

Ранее латвийский рок-коллектив SEVER выпустил видеоролик на композицию Paper Planes, громко заявив, что по данным музыкального сервиса Spotify, они популярнее, чем Prāta Vētra (Brainstorm).

SEVER ФОТО: Пресс-фото

Мы ждали их целых 18 лет! Концерт состоится в Латвии впервые.

Основной состав группы – это Брэт Мазур (Bret Mazur) и Сет Бинзер (Seth Binzer). Из дебютный альбом The Gift of Game (1999) был продан в количестве 1,5 миллионов экземпляров. Правда, следующий альбом Darkhorse (2002) уже не получил такого успеха, а в 2003 группа и вовсе заявила о распаде.

В 2007 году Мазур и Бинзер возобновили концертную деятельность. В 2015 вышел новый альбом The Brimstone Sluggers.

Crazy Town ФОТО: Пресс-фото

В Латвии группа выступит в полном составе. Музыканты обещают обязательно исполнить все полюбившиеся хиты, ведь в 2019 году их платиновому альбому The Gift of Game исполняется 20 лет!

Этот тот самый альбом, куда входил трек Butterfly.

Именно в Риге они сыграют весь альбом полностью!