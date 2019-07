Пока все ждут выступлений Underworld, Royal Blood, Superorganism, Ewert and the Two Dragons и Ивана Дорна, предлагаем вам посмотреть, как палаточный городок готовится к заключительному дню одного из главных музыкальных событий лета.



Галерея: палаточный городок готовится ко второму дню Positivus