Неработающую молодежь приглашают подавать заявки на освоение одной из 40 профессий

Участие в программе позволит им за полтора года бесплатно освоить одну из 40 предлагаемых профессий, рассказала агентству LETA старший специалист отдела коммуникации и публичности программ Государственного агентства развития образования (VIAA) Инита Блачфорда.

В список профессий, предложенных для освоения, входят такие профессии, как повар ресторана, кондитер, бухгалтер, специалист в области SPA, автомеханик, работник в сфере логистики, специалист по обслуживанию клиентов, няня, ассистент дизайнера интерьеров, финансовый работник, техник-программист и другие.

Для подачи заявки на обучение претендент должен быть безработным в возрасте от 17 до 29 лет, иметь среднее или средне-профессиональное образование. В случае, если у молодого человека уже есть профессиональная квалификация, она должна быть получена ранее, чем за 12 месяцев до начала участия в программе "Молодежная гарантия", рассказала Блачфорда.

Во время обучения молодые люди могут получать различного вида поддержку - стипендии от 70 до 115 евро в месяц за успешную учебу, оплаченное место в служебной гостинице и необходимые для учебы принадлежности.

В свою очередь по окончании обучения молодые люди должны отправиться на квалификационную практику, на протяжении которой им будут оплачиваться затраты на дорогу и ночлег, если это будет необходимо.

Участие в программе "Молодежная гарантия" доступно с 2014 года, и за прошедшее время около 8000 молодых людей окончили обучение при помощи этой программы, найдя свое место на рынке труда.

Согласно опросам, проведенным ГАРО, 72% учеников в течение полугода после выпуска нашли себе работу, а половина из них нашла работу именно по полученной профессии.