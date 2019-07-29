СМИ: "Полицейский с Рублевки" нашел новую любовь. Петров бросил Старшенбаум ради молодой актрисы

Слухи о расставании звездной пары начались после того, как Милославская появилась на шоу Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Примечательно, что раньше в нем принимала участие Старшенбаум, но теперь девушки там нет.

Еще недавно актер называл Старшенбаум своей музой. Встречаться они начали в 2015 году на съемках фильма Федора Бондарчука "Притяжение", а в 2017 году объявили о помолвке.

О посещении спектакля свидетельствуют фотографии в Instagram Милославской. Журналисты утверждают, что потом актриса последовала в гримерку к Петрову, а после они вышли держась за руки.

В СМИ есть предположения, что искра между артистами вспыхнула еще в 2018 году во время совместной работы над картиной "Стрельцов", где они играли мужа и жену.

Стася Милославская - начинающая российская актриса, которая одновременно делает карьеру на театральной сцене и в кинематографе. Она играла как в классических спектаклях наподобие постановки "Женитьба Фигаро", так и в более современных пьесах, например, "Одолжите тенора!". Кроме того, Анастасия успела появиться и на подмостках Театра имени Марии Ермоловой. Там девушку задействовали в постановках "Утюги" и "Ромео и Джульетта. Версия". Фильмография девушка пока еще не такая большая, но в ней уже есть киноработа "Бык", которая удостоилась гран-при на "Кинотавре". Но большую популярность и узнаваемость Стася приобрела благодаря роли в сериале "90-е. Весело и громко".