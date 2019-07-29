Труба в Энгуре: Служба среды вызвала представителя порта

Uz @videsdienests Ventspils RVP sniegt paskaidrojumus par nedēļas nogalē veiktajiem ostas padziļināšanas darbiem ir uzaicināts #Engure ostas pārvaldes pārstāvis.Melnā masa, kas tecēja no caurules pludmalē, izraisīja satraukumu atpūtniekos. pic.twitter.com/1gUPEnnrA4 — VVD (@videsdienests) July 29, 2019

Видео: На пляже в Энгуре из трубы в море стекают грунтовые воды

Как пояснил председатель Энгурской краевой думы Гундарс Важа, проходит углубление акватории Энгурского порта, и выбросы со стороны порта текут в море.

"Единственная труба, которая сейчас проходит в море, от того, что порт проводит капитальные углубления акватории. Сточные воды перекачиваются в свободную зону. Может быть, темная масса образуется от осажденного песка, но в этом нет ничего опасного", - рассказал Важа.

Он также отметил, что углубление акватории согласовано с Государственной службой среды.

Региональное управление службы в понедельник, 29 июля, вызвало к себе представителя порта для дачи объяснений о проходящих работах по углублению акватории, вызвавшей беспокойство у отдыхающих на пляже.

Представитель службы уже посетил пляж и констатировал, что это действительно лишь накопившийся песок, смешавшийся с илом, не представляющий опасности для окружающей среды и населения.

Отмечается, что в январе Служба среды выдала порту технические правила по проведению работ по углублению. Они предусматривают предотвращение попадания вырытого грунта в воду. Для выяснения того, почему это не было принято во внимание, вызван представитель порта.