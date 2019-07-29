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Эротическая модель удалила соски ради обнаженных фото в Instagram
Эротическая модель Резор Кенди нашла способ обхитрить социальную сеть Instagram с ее строгим запретом на публикации фото и видео с обнаженной грудью. Чтобы ее откровенные снимки топлес не блокировали, татуированная красотка решила... удалить соски.
"Наконец я сделала это! Я удалила соски хирургическим путем и теперь могу публиковаться в Instagram! Такая красивая работа, что даже шрамов не видно..." - сообщила Резор в Twitter и в качестве "доказательства" предоставила фотографии.
I finally did it! I had my nipples surgically removed so I can post on Instagram! Such a beautiful job, can't even see the scars! Think these will fly on Instagram? 😂😂😂 pic.twitter.com/1uqdwT4MXT— Razor Candi (@RazorCandi_) July 27, 2019
Многие пользователи Сети поверили, что эпатажная модель действительно легла под нож, протестуя против стигматизации женской груди.
Однако, как выяснилось чуть позже, чтобы привлечь внимание общественности, Кенди воспользовалась фотошопом - о том, что ее соски на месте, она сама сообщила в Twitter. Правда, сейчас этот пост удален...