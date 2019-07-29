Эротическая модель удалила соски ради обнаженных фото в Instagram

"Наконец я сделала это! Я удалила соски хирургическим путем и теперь могу публиковаться в Instagram! Такая красивая работа, что даже шрамов не видно..." - сообщила Резор в Twitter и в качестве "доказательства" предоставила фотографии.

I finally did it! I had my nipples surgically removed so I can post on Instagram! Such a beautiful job, can't even see the scars! Think these will fly on Instagram? 😂😂😂 pic.twitter.com/1uqdwT4MXT — Razor Candi (@RazorCandi_) July 27, 2019

Многие пользователи Сети поверили, что эпатажная модель действительно легла под нож, протестуя против стигматизации женской груди.