Пн, 29.07.2019
На сайте "Пилы" было опубликовано объявление: "Приглашаем охотников на геев". В нем неизвестные призывали людей в разных городах искать представителей ЛГБТ и "выполнять насильственные действия" против них. Русский TVNET

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Эротическая модель удалила соски ради обнаженных фото в Instagram
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ФОТО: скриншот instagram.com/razor_candi

Эротическая модель Резор Кенди нашла способ обхитрить социальную сеть Instagram с ее строгим запретом на публикации фото и видео с обнаженной грудью. Чтобы ее откровенные снимки топлес не блокировали, татуированная красотка решила... удалить соски.

"Наконец я сделала это! Я удалила соски хирургическим путем и теперь могу публиковаться в Instagram! Такая красивая работа, что даже шрамов не видно..." - сообщила Резор в Twitter и в качестве "доказательства" предоставила фотографии.

Многие пользователи Сети поверили, что эпатажная модель действительно легла под нож, протестуя против стигматизации женской груди.

Однако, как выяснилось чуть позже, чтобы привлечь внимание общественности, Кенди воспользовалась фотошопом - о том, что ее соски на месте, она сама сообщила в Twitter. Правда, сейчас этот пост удален...

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