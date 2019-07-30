Ринкевич: пока не поступало сигналов о том, что Иран освободит Stena Impero

Министр повторно отказался прогнозировать, когда может быть достигнуто некое решение ситуации, поскольку это были бы лишь необоснованные спекуляции.

Ринкевич сообщил, что МИД убедился в том, что экипажу задержанного танкера обеспечены достаточно хорошие бытовые условия.

Напомним, Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе латвийский подданный, работающий старшим помощником капитана.

Иранские власти уточнили, что корабль был задержан из-за инцидента, произошедшего с соседним рыболовецким судном. Танкер не отреагировал на сигнал бедствия, который подали рыбаки, после чего его задержали.

Танкер после захвата был направлен к берегу. Теперь местные власти должны "произвести юридические процедуры и провести необходимые проверки".

Ранее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич связался с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, чтобы договориться о тесной координации и поддержке службы внешних сношений ЕС в освобождении латвийского подданного.

Также Латвия обратилась к Ирану с требованием о немедленном освобождении латвийца и всего экипажа судна.

Ринкевич заявил, что в разрешении ситуации задействованы должностные лица ЕС и Великобритании, латвийский дипломатический корпус.