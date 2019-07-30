Ринкевич: пока не поступало сигналов о том, что Иран освободит Stena Impero

Существует теоретическая возможность, что Иран частично освободит экипаж задержанного в Ормузском проливе британского танкера, оставив на судне лишь руководство, однако на данный момент таких сигналов не поступало, заявил в интервью Латвийскому радио министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Напомним, среди обслуживающего персонала корабля есть помощник капитана из Латвии.
Министр повторно отказался прогнозировать, когда может быть достигнуто некое решение ситуации, поскольку это были бы лишь необоснованные спекуляции.
Ринкевич сообщил, что МИД убедился в том, что экипажу задержанного танкера обеспечены достаточно хорошие бытовые условия.
Напомним, Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе латвийский подданный, работающий старшим помощником капитана.
Иранские власти уточнили, что корабль был задержан из-за инцидента, произошедшего с соседним рыболовецким судном. Танкер не отреагировал на сигнал бедствия, который подали рыбаки, после чего его задержали.
Танкер после захвата был направлен к берегу. Теперь местные власти должны "произвести юридические процедуры и провести необходимые проверки".
Ранее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич связался с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, чтобы договориться о тесной координации и поддержке службы внешних сношений ЕС в освобождении латвийского подданного.
Также Латвия обратилась к Ирану с требованием о немедленном освобождении латвийца и всего экипажа судна.
Ринкевич заявил, что в разрешении ситуации задействованы должностные лица ЕС и Великобритании, латвийский дипломатический корпус.
Позднее к его освобождению подключилась и Служба госбезопасности Латвии.