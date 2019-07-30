"Совесть людей - единственное, что регулирует парковку самокатов", или Правил пока нет

"Вечерами был аж наплыв - приходили в офис, спрашивали, нет ли еще самокатов", - рассказали в компании Fiqsy. Руководитель Марис Авотиньш отметил, что изначально, когда количество электросамокатов составляло всего несколько десятков, спрос был гораздо больше предложения.

Компания ATOM также работает первый сезон. Против того, что элеткросамокаты оставляют, где придется, компания борется с помощью правил паркинга.

"Наши электросамокаты необходимо оставлять на велостоянках, у нас специальный замок для этого - им можно прикрепить к штативу", - рассказал Артур Бурнин.

Несмотря на то, что оставлять элеткросамокаты на велостоянках удобно, Департамент сообщения Рижской думы отмечает, что это против правил.

"Нежелательно прикреплять "скутеры" к велоштативам, так как они предусмотрены для велосипедистов", - говорит представитель департамента Илзе Дишлере.

По утрам компании по аренде электросамокатов оставляют их во многих местах на улицах города. Обычно это проверенные, согласованные места, но к вечеру, после того, как на них покатались клиенты, их можно увидеть, где угодно.

Руководитель Fyqsi предлагает в каждом квартале хотя бы одно парковочное место на автостоянке отдавать электросамокатам:

"Только представьте, сразу десять мест для парковки вместо одной машины", - говорит он.

В Департаменте сообщения отмечают, что сейчас совесть людей - это единственное, что регулирует размещение электросамокатов после их использования.

"Они могут оставлять рядом с велоштативами, так, чтобы не мешать пешеходам, но никаких других правил, регулирующих этот вопрос, нет", - говорят там.

Представители компаний по аренде электросамокатов поддерживают введение регулирования как скорости движения, так и размещения транспортных средств в местах, в которых они не мешают.