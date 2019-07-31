Shortparis с большим концертом возвращаются в Ригу

В среду, 11 сентября в клубе Melnā Piektdiena с большим концертом выступит музыкальная российская сенсация - арт-панк рок группа Shortparis.
Shortparis отличает от других коллективов постоянно присутствующий элемент перформанса, который сопровожден невероятной дикостью исполнения, с нарочитыми экспериментами в музыке, дополненной восточными мотивами и церковными напевами.
Выступления Shortparis - это яркое событие, которое происходит здесь и сейчас. Выходя за рамки привычного концерта, создавая диалог со зрителем, что давно уже не увидишь и не услышишь в коммерческой музыке. К примеру, в 2014 году коллектив дал концерт в одном из продуктовых магазинов, а интервью для программы "еще не познер" было снято в прачечной.
Группа была основана в 2012 году, но популярность приобрела в декабре 2018 года, после выхода клипа на песню "Страшно".
"Новое видео Shortparis "Страшно" - злободневное эссе о страхе и свободе, которое одновременно отсылает к теракту в Беслане, массовому убийству в Керчи и подростковым протестам", - анонсировала их издание "Медуза".
В коллективе пять человек: Николай Комягин (вокал), Александр Ионин (гитара, бас, баян), Павел Лесников (барабаны), Данила Холодков (барабаны, перкуссия), Александр Гальянов (гитара, клавишные).
Лидер Shotparis Николай Комягин в интервью Николаю Солодникову отмечал, что они выступают против коммерциализации искусства, хотя и появились на "Вечернем Урганте".
"Ну мы же пришли, как мы пришли, а не как все ходят к Урганту. Так и должно быть течение, чтобы быть против. Надо войти в реку и быть против течения. Если ты стоишь на берегу, течения ты не чувствуешь. Идти вдоль берега в обратную сторону легко, а ты в самую воду влезь и иди там", - пояснил он.
Shortparis в последнее время стали регулярно упоминаться в СМИ, а вот теперь и вновь едут в Ригу. Они уже два раза выступали в маленьких клубах. Оба концерты были раскуплены задолго до начала и прошли с невероятным аншлагом. Хотя никакой особой рекламы не было сделано. Определенно, поклонники группы и в этот раз смогут испытать те невероятные чувства, которые они получили посетив прошлые концерты.
Билеты доступны в продаже на сайте Ticketshop.lv.
Галерея: группа Shortparis