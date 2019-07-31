Молодой парень Ани Лорак впервые показал нежный поцелуй с 40-летней певицей

Долгое время известная российская певица Ани Лорак была одна. Казалось, что скандальная измена бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу оставила след на артистке, однако теперь Лорак снова счастлива: девушка раскрыла свой новый роман, пишет "Комсомольская правда".
Спутником 40-летней певицы стал 26-летний саунд-продюсер лейбла Black Star Егор Глеб. Да и сам мужчина больше не скрывает своих чувств к девушке. В Instagram Егор выставил снимок их нежного поцелуя.
На странице Егора появился черно-белый снимок влюбленных, которые целуются в звукозаписывающей студии. У фанатов больше нет никаких сомнений в том, что ребята встречаются. Тем более, что в Instagram певицы также было опубликовано фото из той же самой студии. В своей публикации артистка рассказала о готовящемся к выходу новом альбоме.
"Мы готовим для вас много нового и интересного. Вы ждёте?", – спросила она у подписчиков.
О том, что Ани выбрала себе в пару молодого саунд-продюсера, стало известно несколько недель обратно, в момент, когда Лоракопубликовала в Instagram совместное фото. Певица не стала комментировать свой роман, она также и не подтверждает его. Хотя кадры влюбленных говорят сами за себя.
Избранник звезды тоже родом из Украины. Вопреки молодому возрасту, Егор уже успел связать себя узами брака с певицей группы "Горячий шоколад" Татьяной Решетняк. Пара прожила в браке всего три года, однако у низ появился сын Даниэля. К слову, Татьяна тоже старше Егора на 8 лет.
Напомним, в январе 2019 года 40-летняя артистка развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. После того, как появилась информация, что мужа певицы засняли в клубе с другой девушкой. Позднее выяснилось, что Мурат часто изменял Ани. Пара была в браке девять лет. Их общая дочь София осталась жить с певицей.