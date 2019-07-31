Лунный календарь комнатных растений на август 2019 года
Луна влияет на все живое, включая комнатные растения. Лунный календарь поможет вам правильно ухаживать за цветами в августе 2019 года. Советуем следовать этим рекомендациям, чтобы не навредить свои зеленым друзьям.
1, 2 августа: в первый день августа нас ожидает Новолуние, которое пройдет в знаке Льва. Это очень неблагоприятный день для того, чтобы тревожить растения. 2 августа, в первый день роста Луны, можно заниматься пересадкой, обильно поливать цветы.
3, 4 августа: растущая Луна в Деве говорит о том, что
эти два дня идеально подойдут для смены земли в горшках. Полезными будут пересадка цветов, подкормка и рыхление почвы.
5, 6 августа: Весы и растущая Луна хорошо влияют на усвоение питательных веществ. В такие дни растениям необходимо больше влаги и солнца. Пересадку лучше временно отложить.
7, 8 августа: два дня под эгидой Скорпиона отлично подходят для высадки комнатных растений, особенно цветов. Полезно под влиянием стихии Воды проводить обрезку и черенкование.
9, 10 августа: Стрелец хорошо сочетается с растущей Луной. В эти два дня полезно вносить удобрения, поливать растения.
Грунт лучше не рыхлить, а также важно быть осторожными со стебельками и листьями. Остерегайтесь повреждений.
11, 12, 13 августа: рост Луны в Козероге - время, когда надземная и подземная части растут сильнее всего. Лучше не беспокоить растения, а дать им насладиться солнцем, теплом и умеренно увлажненной почвой.
14, 15 августа: последний день роста Луны и Полнолуние пройдут под влиянием Водолея. 14 августа идеально подходит для пересадки, срезки цветов и плодов. 15 августа лучше воздержаться от любых манипуляций.
16, 17, 18 августа: в начале фазы убывающей Луны в Рыбах
уделите внимание уходу и внесению подкормки. В эти дни можно высаживать новые растения - они хорошо примутся и будут быстро расти.
19, 20 августа: растения в эти два дня будут очень уязвимыми и слабыми, поэтому любые травмы и физические повреждения могут привести к гибели или болезням. Причиной послужит убывающая Луна, находящаяся в дисгармонии с Овном.
21, 22, 23 августа: в эти три дня растения не будут требовать к себе повышенного внимания со стороны людей.
Пока Луна в Тельце, им нужен покой, а также лучшие условия: влага, солнечный свет. Можно протереть листья от пыли и грязи.
24, 25 августа: убывание лунного диска в Близнецах сопряжено с некоторыми проблемами. Растения будут очень хрупкими и потребуют максимальной осторожности при уходе.
26, 27 августа: Луна в Раке - отличное время для пикировки рассады, покупки новых растений. Уже имеющиеся насаждения лучше не пересаживать и не беспокоить.
28, 29 августа: убывающая Луна во Льве означает, что
стоит остерегаться глубокого рыхления и пересадки растений. С другой стороны, посадка новых растений пройдет удачно.
Они вырастут сильными и устойчивыми к болезням.
30, 31 августа: пока Луна будет в Деве, можно пересадить цветы, сделать опоры для вьющихся растений, удобрить и прорыхлить почву, чтобы корни лучше напитывались влагой и воздухом. 30 августа - Новолуние, поэтому в этот день астрологи рекомендуют не слишком сильно заливать растения водой. 31 августа никаких ограничений не будет.
Подготовлено по материалам dailyhoro.ru.