"Ирина, а это точно Вы?": Поклонники не узнали Дубцову с отфотошопленным лицом

37-летняя Ирина Дубцова опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое портретное фото из гримерки. Однако многие подписчики остались недовольны тем, как выглядит певица.
"Нет настроения? Надевайте красный! Есть настроение? Красный даст усиливающий эффект. Как настроение?" — гласит надпись под снимком. На снимке она изображена перед зеркалом в ярко-красном блестящем платье.
Подписчики были единодушны во мнении, что Дубцова не очень похожа на саму себя. Пользователи считают, что артистка переборщила с фотошопом. Пользователи поспешили оставить критические комментарии к публикации.
"Ирина, а это точно Вы?", "Бледное лицо, тонна фотошопа", "Ой, как надоели эти фильтры бесконечные. Лицо плоское, не узнать", — говорила часть подписчиков.
Самые преданные фанаты все же сказали, что их любимая артистка прекрасна несмотря ни на что. При этом многие подчеркнули, что исполнительнице идет черный цвет волос.
"Красотка!", "Русская Моника Белуччи!", "Богиня", "Шикарная!", "Похудела, похорошела!" — это только часть комплиментов в адрес певицы.