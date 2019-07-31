Цифра дня: СМИ выяснили, сколько зарабатывают Харламов, Ревва и другие резиденты Comedy Club

Российским журналистам удалось выяснить, сколько составляет размер доходов самых известных резидентов Comedy Club. Об этом пишет Topnews.
Так, например, известный юморист и муж актрисы Кристины Асмус Гарик Харламов получает около 45 миллионов рублей в год (около 636 265 евро). Кроме выступлений в Comedy Club он получает деньги со своих авторских проектов, линии одежды, корпоративов и от рекламы.
За одно выступление Харламов берет около двух миллионов рублей (от 28 тысяч евро), причем чаще всего приглашения поступают о том, чтобы выступить в качестве ведущего.
Друзья!!! Прошли ровно сутки с того момента, как я выложил в #youtube новое видео #алкоголичка .. и уже.. 3,9 млн. просмотров!!!🔥Спасибо всем Мегапрофессионалам, кто создавал этот летний короткометражный музыкальный фильм!!!! А именно - Автор музыки и слов - Андрей Алексин @andreyaleksin Аранжировка - @denis_kovalskiy_official Режиссер клипа - Сергей Грей @sergheygrey Оператор - Евгений Млюков @mlyukov Художник - Арсений Лепешко @xrustyx Лучшие друзья и соавторы - Александр Онипко @alexonip и Саид Давдиев @saibabai Мои любимые актёры - Михаил Галустян @m_galustyan Верона @_________verona_________ Олег Монгол @oleg_mongol Иришка @vasha.irishka_official Безумный Паша @bezumniy_pasha Игорь Грузман @groozzzman Кондыбаева Азиза @my_name_is_zi Ерлмоленко Татьяна @tanyaermolenco Лучшие Каскадёры - Варвара Морозова @varvarastunt Липарит Амбарцумян @li_parit Сергей Морин @dragonstunt Надежда Седова @sedova_nadezhda Лучший в мире МэйкАп - Аня Русинова @rusinovaart Художник по костюмам - @alinagerman Лучший фотограф - @vvsokolov. Спасибо всем!!! Я вас ❤️!!! А ещё сегодня День рождения у автора этой песни Андрея Алексина!!! Будь счастлив, дорогой!!! А я думаю, что ты сегодня именно такой!!! 🎂❤️ #всемдобРА #алкоголичка
Александр Ревва получает около 50 миллионов рублей в год (около 706 962 евро), зарабатывая наибольший доход от рекламных кампаний. Также он озвучивает мультфильмы и выступает на корпоративах.
Стоимость выступления Реввы равняется примерно 2,7 ( от 38 тысяч евро) млн рублей. Также он выступает на концертах в качестве певца.
Тимур Батрутдинов до участия в программе "Холостяк" получал около 45 млн рублей (около 636 265 евро) в год, зарабатывая эти деньги от съемок в фильмах и в рекламе, а также от участия в различных телепередачах.
Стоимость выступления Тимура на корпоративе будет равняться 20 тысяч евро.
Михаил Галустян зарабатывает 125 миллионов рублей (около 1 767 405 евро) в год. Он зарабатывает в основном съемками в фильмах и участием в различных проектах. Как сообщается, юморист пишет сценарии и занимается продюсированием. Стоимость одного выступления Галустяна на корпоративе неизвестна.
Приехал в Карелию, в @kivachclinic думал буду грустить и много есть… и не получается. Тут все такое радужное, идеальное… Меня не устраивает! Вот что за питание?! Оно же низкокалорийное! С него реально худеешь. Жирок развязывается. Пять раз в день кормят, а килограммы уходят. И все врачи такие серьезные и профессиональные, улыбаются. Я от этого тоже худею... Приеду в Москву, а друзья спросят: «Ты чего так похудел, чего так хорошо выглядишь?!» И их начнет распирать от того, что со мной это произошло, а с ними нет! Я рекомендовать «Кивач» никому не буду, это место МОЁ! #клиникакивач #kivachclinic #кивач #kivach #детокс #карелия#здоровье"
Сергей Светлаков получает в год около 2 миллионов (1 793 600 евро) долларов. Эти средства он зарабатывает благодаря своим проектам. Он пишет сценарии, продумывает программы, а также принимает участие в рекламных кампаниях. О стоимости его выступления на корпоративах тоже ничего неизвестно.
Год назад вместе с креативным продюсером «Импровизации» @sheminov мы запустили наш онлайн-курс «Импровизация в жизни» на @mozg.silavoli24 Этот курс о том, как быстро соображать, мгновенно реагировать и быть интересным собеседником. На курсе мы развиваем умение найти нестандартное решение, креативность и талант переговорщиков. За этот год курс прошли сотни человек и получили результат. Давай к нам! Новый поток стартует 1-го августа. Запись и все подробности по ссылке в шапке профиля. Отмечай в комментариях 2-х друзей, с которыми хотел бы пройти онлайн-курс. Через неделю случайным образом выберем один комментарий и подарим курс тебе и твоим друзьям. Результаты будут объявлены в @mozg.silavoli24. Обязательно подпишись на @mozg.silavoli24 и следи за новостями. Скоро там еще больше розыгрышей, полезной информации и крутых движух! Подписывайся прямо сейчас!
Павел Воля зарабатывает примерно 3 миллиона долларов (2 690 400 евро) в год. Воля занимается несколькими проектами на ТНТ, озвучивает мультфильмы, пишет сценарии, а также снимается в рекламе. Стоимость его выступления на корпоративе будет равна 25 тысячам евро.
Семен Слепаков зарабатывает около 4 миллионов долларов (3 587 200 евро) в год. Он пишет и исполняет песни, готовит сценарии и занимается продюсированием, получает деньги от съемок в рекламе. Стоимость его выступления на корпоративах не раскрывается.