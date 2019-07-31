Цифра дня: СМИ выяснили, сколько зарабатывают Харламов, Ревва и другие резиденты Comedy Club

Так, например, известный юморист и муж актрисы Кристины Асмус Гарик Харламов получает около 45 миллионов рублей в год (около 636 265 евро). Кроме выступлений в Comedy Club он получает деньги со своих авторских проектов, линии одежды, корпоративов и от рекламы.

За одно выступление Харламов берет около двух миллионов рублей (от 28 тысяч евро), причем чаще всего приглашения поступают о том, чтобы выступить в качестве ведущего.

Александр Ревва получает около 50 миллионов рублей в год (около 706 962 евро), зарабатывая наибольший доход от рекламных кампаний. Также он озвучивает мультфильмы и выступает на корпоративах.

Стоимость выступления Реввы равняется примерно 2,7 ( от 38 тысяч евро) млн рублей. Также он выступает на концертах в качестве певца.

Тимур Батрутдинов до участия в программе "Холостяк" получал около 45 млн рублей (около 636 265 евро) в год, зарабатывая эти деньги от съемок в фильмах и в рекламе, а также от участия в различных телепередачах.