Новая возлюбленная Виторгана полностью обнажилась для эффектного кадра

Пикантным снимком Нино поделилась в своем сторис. На нем девушка полностью обнажена. Нинидзе позирует в бассейне и читает книгу. Видно, не только обнаженную спину девушки, но и фрагмент бедра.

Напомним, сейчас актриса разводится с режиссером Кириллом Плетневым. Девушке приписывают роман с бывшим супругом Ксении Собчак Максимом Виторганом. Тем более, что несколько раз пара была замечена вместе, а также есть фото с их совместного отдыха.

Нино Нинидзе - дочь знаменитой советской актрисы Ии Нинидзе, которая прославилась ролью в картине "Небесные ласточки". Отцом Нино является художник Михаил Бученков. Нинидзе снялась в таких фильмах, как "Однажды в милиции", "Дуэль", "И не было лучше брата", "Восток и запад. Классика и авангард", "Трюкач", "Верность", "Метель", а также сериалах "У вас будет ребенок" и "Отель Элеон".

Кроме того, Нино пробовала даже принять участие в шоу "Голос". Но судьи были строгими и не пропустили девушку дальше "слепых прослушиваний".