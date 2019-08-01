Певица Жасмин усилила охрану после того, как ее мужа объявили в международный розыск

Журналисты ссылаются на видео из Геленджика, которое размещено на Instagam-аккаунте звезды.

Напомним, что супруг звезды был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам, но мужчина незаконно покинул страну. Его судили по двум статьям Уголовного кодекса Молдавии: "Мошенничество" (ст. 190 п. 5) и "Причинение материальных убытков" (ст. 243 п. 3). Кроме того, Илану Шору приписывают и участие в деле о банковских махинациях.