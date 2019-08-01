Певица Жасмин усилила охрану после того, как ее мужа объявили в международный розыск

Известная исполнительница Жасмин усилила свою личную охрану, после того как правоохранительные органы Молдавии объявили ее супруга бизнесмена Илана Шора в международный розыск. Об этом пишет издание StarHit.ru.
Журналисты ссылаются на видео из Геленджика, которое размещено на Instagam-аккаунте звезды.
Напомним, что супруг звезды был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам, но мужчина незаконно покинул страну. Его судили по двум статьям Уголовного кодекса Молдавии: "Мошенничество" (ст. 190 п. 5) и "Причинение материальных убытков" (ст. 243 п. 3). Кроме того, Илану Шору приписывают и участие в деле о банковских махинациях.
Настоящее имя Жасмин - Сара Манахимова. Она не только певица, актриса, телеведущая, фотомодель, но и дизайнер. Заслуженная артистка РФ (2014)и республики Дагестан (2009). Получила 9 премий "Золотой граммофон", а также обладает одной премией MTV Russia Music Awards ("Лучшая исполнительница 2005") и 17 премий «Песня года». У Жасмин выпущено 9 студийных альбомов.