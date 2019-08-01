В Юрмале выступит неподражаемая Елена Ваенга

Сегодня Елена Ваенга в представлении не нуждается. Она не любит громких эпитетов, которыми её одаривают музыкальные критики и журналисты: Артист, Поэтесса, Королева Шансона и т.д.

Она называет себя скромно - музыкант. Её песни откровенны и эмоциональны. На протяжении многих лет Елена остается любимой певицей миллионов людей в России и за ее пределами только благодаря неподдельной любви к искусству в сочетании с талантом и невероятным трудолюбием.

Секрет её успеха очевиден, он на поверхности. Её козырь – это простота и искренность!

Елена Ваенга ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Очень часто нам хочется заглянуть в чей-то внутренний мир, и если он особенно богат, как у Елены Ваенги, то это путешествие может стать вдвойне заманчивым. Одной строчкой "дотянись рукой - твоя…." можно описать насколько она близка, естественна и понятна каждому.

"Шопен", "Девочка", "Королева", "Нева", "Аэропорт"… Эти и многие другие песни нашли свой путь к сердцу зрителей, потому что каждый может увидеть в них свою историю.

Сегодня, в век интернета и социальных сетей, когда новый артист может в одночасье стать "знаменитым" благодаря искусственной вирусной раскрутке, Елена без ротаций клипов на телевидении, без интернет-продвижения с использованием рекламных технологий и прочих ухищрений, все равно остается на пике своей популярности.

Галерея: Елена Ваенга на репетиции в Юрмале

В наше время Елена Ваенга - одна из редчайших артистов, которому действительно веришь, как близкому человеку. И многих слушателей в огромной степени подкупает её душевность и нежелание бороться за популярность и рейтинги, в её случае не это первостепенно.

Многолетняя гастрольная биография Елены и её коллектива прошла и проходит в режиме, когда большую часть времени жизни отдана дороге. Наблюдая из окна поезда за тусклым светом в русских домах, которые рассыпаны по бескрайним просторам далеко от Москвы или Санкт-Петербурга, она поняла, что миллионам людей не важно понятие "топ" или "рейтинг", они ищут искренность и утешение в музыке.

Поэтому вместе со своим уникальным коллективом Елена создает на сцене музыкальный мир,

в котором переплетены самые разные стили и жанры: авторская песня, западноевропейские направления (funk, soul, boss nova, folk rock, rock), старинный русский романс, музыка народов мира (украинские, русские, белорусские, испанские и другие народные песни). И многие из них в её исполнении обретают новую жизнь.

Выходя на сцену, Елена не просто исполняет свои произведения, она приглашает слушателя на свою исповедь.

Каждый её концерт – это монолог со зрителем – идеи вечного и особо значимого сегодня. Она всегда непредсказуема, каждое появление на сцене – это новый спектакль с особенной драматургией и отношением с залом. Это "Театр Елены Ваенги"

Елена Ваенга: "Придя на мой концерт, первое, что Вы подумаете, а на Ваенгу ли Вы пришли? Я пишу и исполняю совершенно разную музыку, диаметрально противоположные песни. И всегда говорю: для того, чтобы что-либо обо мне понять, надо просто сходить на мой концерт".