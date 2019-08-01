Навальный подал заявление об отравлении в спецприемнике

Напомним, Навальный почувствовал себя плохо 27 июля. По его словам, у него начала "гореть и колоться" кожа на лице, шее и ушах.

"Я чувствовал, как будто мне стекловатой натерли голову", - описывал он позднее ощущения от внезапной аллергии.

28 июля его госпитализировали и поставили диагноз "контактный дерматит".

На следующий день его отправили обратно в спецприемник. Оппозиционер предположил, что его мог отравить кто-то посторонний, кто попал в его камеру.

Отметим, что химико-токсикологическое исследование "не нашло отравляющих веществ в биоматериалах Алексея Навального", об этом "Интерфаксу" 31 июля сообщил главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев.