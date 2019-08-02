"Осокин - Бетховену" : состоится единственный сольный концерт пианиста в Риге

Центральным произведением концерта станет знаменитая Sonata quasi Una Fantasia - "Лунная соната" Бетховена, от которой, как лучи, будут расходиться музыкальные нити в прошлое и будущее и которая заявит жанр фантазии как главную тему концерта. В прошлое эти нити поведут к гениальному предшественнику Бетховена - Вольфгангу Амадею Моцарту, с до минорной фантазии которого начнётся концерт. В будущее - к знаменитой "Фантазии" Шукмана, одному из самых страстных и искренних произведений романтической музыки. Шуман писал эту Фантазию как посвящение Бетховену и назвал её вторую часть "Триумфальная Арка" - в честь своего великого предшественника.

Композиторы 21 века также испытывают глубокое влияние фигуры Бетховена и специально к этому концерту будут написаны новые произведения - посвящения Бетховену, премьера которых состоится именно на концерте 8 февраля в Большой Гильдии.

Видео: Андрей Осокин исполняет музыку Бетховена на Брюссельском конкурсе имени Королевы Елизаветы: