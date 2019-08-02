"Осокин - Бетховену" : состоится единственный сольный концерт пианиста в Риге

8 февраля в концертном зале Большая Гильдия состоится единственный в этом сезоне сольный концерт пианиста Андрея Осокина в Риге. Это будет посвящение духовному вдохновителю пианиста, самому близкому и любимому его композитору - Людвигу ван Бетховену в честь его 250-летия.
Центральным произведением концерта станет знаменитая Sonata quasi Una Fantasia - "Лунная соната" Бетховена, от которой, как лучи, будут расходиться музыкальные нити в прошлое и будущее и которая заявит жанр фантазии как главную тему концерта. В прошлое эти нити поведут к гениальному предшественнику Бетховена - Вольфгангу Амадею Моцарту, с до минорной фантазии которого начнётся концерт. В будущее - к знаменитой "Фантазии" Шукмана, одному из самых страстных и искренних произведений романтической музыки. Шуман писал эту Фантазию как посвящение Бетховену и назвал её вторую часть "Триумфальная Арка" - в честь своего великого предшественника.
Композиторы 21 века также испытывают глубокое влияние фигуры Бетховена и специально к этому концерту будут написаны новые произведения - посвящения Бетховену, премьера которых состоится именно на концерте 8 февраля в Большой Гильдии.
Видео: Андрей Осокин исполняет музыку Бетховена на Брюссельском конкурсе имени Королевы Елизаветы:
"В этом году в моем концертном графике очень разные, превосходные, увлекательные программы, каждая со своей идеей и настроением. Однако сольный концерт посвящённый музыке Бетховена я ожидаю с особым трепетом. Вместе со слушателями мы будем наблюдать монументальную фигуру композитора и его влияние на всё дальнейшее развитие европейской музыки. Этот вечер будет полностью посвящён духу Бетховена, и, кто знает, может быть он действительно будет среди нас!", - так о своём предстоящем сольном концерте размышляет пианист Андрей Осокин.