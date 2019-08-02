Хибла Герзмава выступит в "Дзинтари" с группой DAGAMBA

"У Хиблы один из красивейших голосов, которые мы когда-либо слышали, сотрудничество с ней – незабываемо... Классика и джаз - две параллельные прямые, которые пересекаются отнюдь не каждый день, но на концерте Хиблы это случится. Этим нам проект интересен и близок: мы ведь в своей музыкальной деятельности тоже объединяем несовместимое, причем в каждом произведении, которое создаем", -- говорит лидер DAGAMBA Валтер Пуце.

Идея программы принадлежит самой Хибле, с детства влюбленной в джаз и умеющей его исполнять.

"Мне хочется быть многогранной, не замыкаться в рамках академического пения. И я давно мечтала придумать красивую, стильную историю в духе "кроссовер", которая была бы интересна и любителям джаза, и поклонникам оперы...

Очень важно, что моими партнерами в этом проекте стали первоклассные музыканты, общение с которыми доставляет радость", - отмечает она.

Аранжировки специально для проекта создал Яков Окунь – пианист, барабанщик, один из самых уважаемых музыкантов в профессиональной джазовой среде. Он рассказывает: "Для меня вся ценность этой программы в том, что каждый из нас остается в ней самим собой: Хибла очень любит джаз, но не притворяется джазовой певицей, хотя и использует разные вокальные техники внутри концерта; я очень люблю классику, но не изображаю из себя классического пианиста, хоть иногда и перестаю свинговать и начинаю играть ровно, как принято в академической среде".

Серьезные академические произведения обретут новую форму и заиграют, как шампанское в бокале. А еще к ним добавятся шедевры Легара и Чаплина, Гершвина и Дунаевского…

Безупречный вкус и высочайшее мастерство артистов превратят концерт в незабываемый праздник. А три номера Хиблы с группой DAGAMBA станут настоящей вишенкой на торте!