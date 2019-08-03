Программа: 5 августа начнется фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте"

В понедельник, 5-го августа, состоится один из самых ярких международных фестивалей в Латвии – "Summertime - приглашает Инесса Галанте", которой пройдёт вплоть по 11 августа, отпраздновав свой юбилей. Уже пятнадцатый год подряд ярчайшие звезды латино, джаза, рок-н-ролла, фанка, балканской и классической музыки соберутся на сцене концертного зала Дзинтари, подарив всем гостям фестиваля феерический праздник музыки. По традиции фестиваль, вдохновленный всемирно известной оперной дивой Инессой Галанте, станет кульминацией летнего концертного сезона в Юрмале.
5 августа, 20.00
Hypnotic Brass Ensemble (США), Мина Агосси (Франция)
Особым подарком для публики в день торжественного открытия станет выступление королевы французского джаза Мины Агосси (Mina Agossi). Её музыка — это и world music, и блюз, и джаз, и даже рок, - такая "гремучая смесь" ставит певицу выше всех характеристик и музыкальных шаблонов. Исполнительница известна своими авторскими аранжировками всемирно известных хитов, таких как Well You Needn’t Телониуса Моннка, Voodoo Chile Джими Хендрикса, Money британской рок-группы Pink Floyd, песен The Beatles и других.
В этот вечер на сцену концертного зала Дзинтари также поднимется коллектив с мировой славой из США Hypnotic Brass Ensemble - авторы саундтрека к культовому фильму «Голодные игры». Многогранность их музыки выражается в комбинировании музыкальных жанров от фанк-рока до джаза и хип-хопа. Публика на всех континентах, от нью-йоркского Carnegie Hall до легендарного джазового клуба Ronnie Scott’s в Лондоне, неизменно сопровождает концерты коллектива бурными овациями.
6 августа, 20.00
Puerto Candelaria (Колумбия)
На концерте будут звучать зажигательные ритмы латиноамериканской музыки и особые интерпретации "по-колумбийски". На всех континентах потрясающая энергетика участников группы поднимает на ноги тысячи посетителей их концертов, от мала до велика, заставляя танцевать и вызывая мечты о вечном лете. Puerto Candelaria основывают свою музыку на популярных колумбийских ритмах, полных фантазий и волшебного духа, которые пробуждают чувства и вызывают взрывные эмоции у зрителей по всему миру.
7 августа, 20.00
Кустурица & The No Smoking Orchestra
Взрывная энергетика балканского характера накроет волной позитивных эмоций гостей
фестиваля «Summertime - приглашает Инесса Галанте» на концерте Эмира Кустурицы и The No Smoking Orchestra в концертном зале Дзинтари. Кустурица передает миру культурный код своей родины посредством жгучей смеси рок-н-ролла, балканского панк-рока, фолк-джаза, цыганских мотивов, турецких маршей и азиатских мелодий. Весь балканский колорит, которому свойственны открытость сердца, умение искренне веселиться, любовь к
свободе, твердость духа зрители почувствуют, благодаря неординарной личности Кустурицы и его таланту.
8 августа, 20.00
Stephen Ridley (Великобритания)
Выступление харизматичного и экспрессивного Стивена Ридли станет самым эмоциональным сольным концертом в Юрмале, подарив зрителям незабываемые эмоции. Выступления с первых минут захватывают умением музыканта чувствовать композиции и транслировать свои чувства и эмоции зрителям. Это не концерт в традиционном восприятии, а страстный «танец» вокала и игры на фортепиано как настоящий моноспектакль талантливого актера.
9 августа, 20.00
Даниил Крамер и Денис Мажуков (Россия)
Два российских джазовых музыканта мировой величины, обладатели невероятной харизмы и виртуозного владения игры на фортепиано, окунут зрителей в атмосферу джаза и рок-н-ролла, - полной эмоциональной свободы и музыкального наслаждения. Денис Мажуков — единственный музыкант в России, удостоившийся чести записать альбом на легендарной студии Sun Records в Мемфисе — месте рождения рок-н-ролла. Даниил Крамер — уникальная фигура российского джаза, один из главных популяризаторов джаза в мире и человек из Книги рекордов Гиннесса.
10 августа, 18.00
Инесса Галанте – "С любовью Юрмале"
В этот вечер самые яркие оперные арии о любви исполнит Инесса Галанте, отмеченная ведущими британскими радиостанциями BBC Radio 3 и FM Classic как обладательница одного из красивейших по тембру сопрано. Инесса выступит вместе с солистом Венской оперы, выдающимся баритоном Мартином Ахрайнером и обладательницей филигранной техники игры на фортепиано Гретой Эрхартер-Саргсян из Австрии. На концерте прозвучат избранные и любимые всеми лирические музыкальные композиции, эмоциональные оперные арии и дуэты о любви.
10 августа, 20.00
Groove, funk, smooth jazz из Амстердама – BRUUT!
Музыка стильного квартета из Амстердама BRUUT! в стиле Groove, Funk и Smooth Jazz вызывает ассоциации с культовыми фильмами Тарантино, виниловыми пластинками, которые всегда в тренде, и любимыми вестернами. Их солнечная, пропитанная амстердамским духом свободы музыка представляет собой особый коктейль в духе 60-х с примесью дэнс-музыки и сёрфа. В концерте также примет участие талантливый коллектив из Латвии - Perpetuum Ritmico (ударные инструменты), которые вместе с танцорами фламенко из театра «Duende».
11 августа, 20.00
Гала-концерт фестиваля Gala Galante
Cветлая традиция и яркий праздник, которого каждый год с нетерпением ждут все поклонники и участники фестиваля. В юбилейный год организаторы подготовили особенную программу с ярчайшими исполнителями со всего мира, которые подарят публике прекрасную музыку и незабываемые эмоции. Программа гала-концерта предусматривает разнообразие жанров - от любимой классики до удивительных музыкальных музыкальных симбиозов, и, как всегда, яркий фейерверк новых, мощных и никого не оставляющих равнодушными музыкальных выступлений.
Этим летом фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте" пройдет в Юрмале с 5-11 августа. Подробнее о программе фестиваля на сайте www.festivalsummertime.com.