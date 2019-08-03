Программа: 5 августа начнется фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте"

5 августа, 20.00

Hypnotic Brass Ensemble (США), Мина Агосси (Франция)

Особым подарком для публики в день торжественного открытия станет выступление королевы французского джаза Мины Агосси (Mina Agossi). Её музыка — это и world music, и блюз, и джаз, и даже рок, - такая "гремучая смесь" ставит певицу выше всех характеристик и музыкальных шаблонов. Исполнительница известна своими авторскими аранжировками всемирно известных хитов, таких как Well You Needn’t Телониуса Моннка, Voodoo Chile Джими Хендрикса, Money британской рок-группы Pink Floyd, песен The Beatles и других.

В этот вечер на сцену концертного зала Дзинтари также поднимется коллектив с мировой славой из США Hypnotic Brass Ensemble - авторы саундтрека к культовому фильму «Голодные игры». Многогранность их музыки выражается в комбинировании музыкальных жанров от фанк-рока до джаза и хип-хопа. Публика на всех континентах, от нью-йоркского Carnegie Hall до легендарного джазового клуба Ronnie Scott’s в Лондоне, неизменно сопровождает концерты коллектива бурными овациями.

6 августа, 20.00

Puerto Candelaria (Колумбия)

На концерте будут звучать зажигательные ритмы латиноамериканской музыки и особые интерпретации "по-колумбийски". На всех континентах потрясающая энергетика участников группы поднимает на ноги тысячи посетителей их концертов, от мала до велика, заставляя танцевать и вызывая мечты о вечном лете. Puerto Candelaria основывают свою музыку на популярных колумбийских ритмах, полных фантазий и волшебного духа, которые пробуждают чувства и вызывают взрывные эмоции у зрителей по всему миру.

7 августа, 20.00

Кустурица & The No Smoking Orchestra

Взрывная энергетика балканского характера накроет волной позитивных эмоций гостей

фестиваля «Summertime - приглашает Инесса Галанте» на концерте Эмира Кустурицы и The No Smoking Orchestra в концертном зале Дзинтари. Кустурица передает миру культурный код своей родины посредством жгучей смеси рок-н-ролла, балканского панк-рока, фолк-джаза, цыганских мотивов, турецких маршей и азиатских мелодий. Весь балканский колорит, которому свойственны открытость сердца, умение искренне веселиться, любовь к

свободе, твердость духа зрители почувствуют, благодаря неординарной личности Кустурицы и его таланту.

8 августа, 20.00

Stephen Ridley (Великобритания)

Выступление харизматичного и экспрессивного Стивена Ридли станет самым эмоциональным сольным концертом в Юрмале, подарив зрителям незабываемые эмоции. Выступления с первых минут захватывают умением музыканта чувствовать композиции и транслировать свои чувства и эмоции зрителям. Это не концерт в традиционном восприятии, а страстный «танец» вокала и игры на фортепиано как настоящий моноспектакль талантливого актера.

9 августа, 20.00

Даниил Крамер и Денис Мажуков (Россия)