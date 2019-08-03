Сб, 3.08.2019
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Из-за июльской жары Гренландия потеряла чрезвычайно много льда

Ледник. Иллюстративное фото

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Остров Гренландия в июле этого года из-за затяжной жары потерял столько льда, что воды, в которую он превратился, хватило бы, чтобы на несколько дюймов покрыть весь американский штат Флорида, сообщили в пятницу ученые.

Гренландия, 82% которой покрывают льды, в июле потеряла 197 миллиардов метрических тонн льда, сообщила ученый Метеорологического института Дании Рут Моттрам. 

Это примерно в четыре раза больше 60-70 миллиардов тонн, которые обычно она теряет в июле.

Быстрое таяние льда связано с рекордной по силе волне жары в Европе, которая пересекла этот арктический остров, создав над вторым по величине запасом льда своеобразный тепловой купол.

Ученый Метеорологического института Дании Мартин Стендел отмечает, что только за последние два дня июля в Гренландии растаяло так много льда, что в виде воды он мог бы слоем почти в пять дюймов покрыть весь штат Флорида в США.

Этим летом растаявший лед привел к большому увеличению талой воды в Северной Атлантии, что в свою очередь повлияло на погоду на северо-западе Европы. "Все, что происходит в Гренландии, оказывает дальнейшее влияние на юг [от острова], - заявил в интервью CNN профессор и климатолог льда Геологической службы Дании и Гренландии Джейсон Бок. В качестве примера он упомянул Соединенное Королевство в 2015 и 2016 годах.

Из-за летней жары и раскола ледников Гренландия уже несколько лет подряд теряет больше льда, чем способна вернуть под влиянием мороза и снега зимой. В период с 2010 по 2018 годы ежегодно этот остров терял более 280 миллионов тонн льда. Этим летом, согласно различным подсчетам, объем потерянного льда минимум на 40% больше, при этом лето еще не закончилось.

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