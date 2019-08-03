Из-за июльской жары Гренландия потеряла чрезвычайно много льда

Остров Гренландия в июле этого года из-за затяжной жары потерял столько льда, что воды, в которую он превратился, хватило бы, чтобы на несколько дюймов покрыть весь американский штат Флорида, сообщили в пятницу ученые.
Гренландия, 82% которой покрывают льды, в июле потеряла 197 миллиардов метрических тонн льда, сообщила ученый Метеорологического института Дании Рут Моттрам.
Это примерно в четыре раза больше 60-70 миллиардов тонн, которые обычно она теряет в июле.
Ongoing heatwave in #Greenland - 31st July biggest melt day so far - 56% of the #icesheet had at least 1mm of melt at surface and more than 10 billion tonnes of ice was lost to the ocean by surface melt alone— Greenland (@greenlandicesmb) August 1, 2019
Another big melt day expected todayhttps://t.co/Ftg0fkkwJc pic.twitter.com/Orwdsyesnm
Быстрое таяние льда связано с рекордной по силе волне жары в Европе, которая пересекла этот арктический остров, создав над вторым по величине запасом льда своеобразный тепловой купол.
Ученый Метеорологического института Дании Мартин Стендел отмечает, что только за последние два дня июля в Гренландии растаяло так много льда, что в виде воды он мог бы слоем почти в пять дюймов покрыть весь штат Флорида в США.
Ongoing extreme melt event in #Greenland. The amount of ice that melted from the surface of the ice sheet just during the last two days would be enough to cover #Florida with almost five inches of water. pic.twitter.com/c4zeD8YNCT— Martin Stendel (@MartinStendel) August 2, 2019
Этим летом растаявший лед привел к большому увеличению талой воды в Северной Атлантии, что в свою очередь повлияло на погоду на северо-западе Европы. "Все, что происходит в Гренландии, оказывает дальнейшее влияние на юг [от острова], - заявил в интервью CNN профессор и климатолог льда Геологической службы Дании и Гренландии Джейсон Бок. В качестве примера он упомянул Соединенное Королевство в 2015 и 2016 годах.
Из-за летней жары и раскола ледников Гренландия уже несколько лет подряд теряет больше льда, чем способна вернуть под влиянием мороза и снега зимой. В период с 2010 по 2018 годы ежегодно этот остров терял более 280 миллионов тонн льда. Этим летом, согласно различным подсчетам, объем потерянного льда минимум на 40% больше, при этом лето еще не закончилось.