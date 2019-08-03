Из-за июльской жары Гренландия потеряла чрезвычайно много льда

Гренландия, 82% которой покрывают льды, в июле потеряла 197 миллиардов метрических тонн льда, сообщила ученый Метеорологического института Дании Рут Моттрам.

Это примерно в четыре раза больше 60-70 миллиардов тонн, которые обычно она теряет в июле.

Ongoing heatwave in #Greenland - 31st July biggest melt day so far - 56% of the #icesheet had at least 1mm of melt at surface and more than 10 billion tonnes of ice was lost to the ocean by surface melt alone



Another big melt day expected todayhttps://t.co/Ftg0fkkwJc pic.twitter.com/Orwdsyesnm — Greenland (@greenlandicesmb) August 1, 2019

Быстрое таяние льда связано с рекордной по силе волне жары в Европе, которая пересекла этот арктический остров, создав над вторым по величине запасом льда своеобразный тепловой купол.

Ученый Метеорологического института Дании Мартин Стендел отмечает, что только за последние два дня июля в Гренландии растаяло так много льда, что в виде воды он мог бы слоем почти в пять дюймов покрыть весь штат Флорида в США.

Ongoing extreme melt event in #Greenland. The amount of ice that melted from the surface of the ice sheet just during the last two days would be enough to cover #Florida with almost five inches of water. pic.twitter.com/c4zeD8YNCT — Martin Stendel (@MartinStendel) August 2, 2019

Этим летом растаявший лед привел к большому увеличению талой воды в Северной Атлантии, что в свою очередь повлияло на погоду на северо-западе Европы. "Все, что происходит в Гренландии, оказывает дальнейшее влияние на юг [от острова], - заявил в интервью CNN профессор и климатолог льда Геологической службы Дании и Гренландии Джейсон Бок. В качестве примера он упомянул Соединенное Королевство в 2015 и 2016 годах.