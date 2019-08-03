Сб, 3.08.2019
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Отлитие груди в гипсе - неотъемлемая часть фестиваля Laba Daba

Krūšu atliešana ģipsī - neatņemama festivāla "Laba daba" sastāvdaļa

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В конце этой недели, со 2 по 4 августа, в Ратниеки Лигатненской волости в 11 раз проходит музыкальный и художественный фестиваль Laba Daba. В этом году, уже по традиции, посетители фестиваля могут отлить свою грудь в гипсе.

По словам организаторов, отлитие груди в гипсе "У груди природы" - одна из самых популярных на фестивале мастерских, и до этого возможностью воспользовались примерно 900 человек.

Галерея: Отлитие груди в гипсе - неотъемлемая часть фестиваля Laba Daba

Каждый год на нужды мастерской фестиваля поставляется примерно тонна гипса.

Мастерская "У природной груди" доступна уже в десятый раз. В честь этого подготовлена и мастерская для детей, в которой самые маленькие посетители фестиваля могут отлить в гипсе ручки и ножки, а также различные природные материалы, создавая гипсовые фигуры с природными мотивами.

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