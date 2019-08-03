Отлитие груди в гипсе - неотъемлемая часть фестиваля Laba Daba

По словам организаторов, отлитие груди в гипсе "У груди природы" - одна из самых популярных на фестивале мастерских, и до этого возможностью воспользовались примерно 900 человек.

Мастерская "У природной груди" доступна уже в десятый раз. В честь этого подготовлена и мастерская для детей, в которой самые маленькие посетители фестиваля могут отлить в гипсе ручки и ножки, а также различные природные материалы, создавая гипсовые фигуры с природными мотивами.