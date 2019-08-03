Бывшему полицейскому дали "условно" за попытку вымогательства у литовских бизнесменов

В документе поясняется, что в группе злоумышленников было четыре человека, однако делопроизводство в отношении одного из них было выделено в отдельный уголовный процесс.

Вышеупомянутая группа лиц договорилась о вымогательстве денежных средств у двух зарегистрированных в Литве предприятий, потому что в ее распоряжении оказалась информация о том, что обе компании незаконно утилизируют загрязненную нефтепродуктами землю.

Один из осужденных встретился с представителем литовской компании на автозаправочной станции, а трое его сообщников, переодевшись в полицейскую форму, провели имитацию их ареста. Далее они заставили представителя литовской фирмы написать на листке бумаги свой адрес и телефонный номер, после чего показали ему фотографии, доказывающие незаконную утилизацию загрязненной земли, и потребовали от предпринимателя 50 000 латов (71 143 евро).

В свою очередь неделей позже они, выдав себя за должностных лиц полиции, связались с представителем второй литовской компании, снизив запрошенную сумму до 30 000 латов (42 686 евро). Еще через две недели злоумышленники встретились с предпринимателем и получили от него половину запрошенных денег - 15 000 латов (21 343 евро), после чего были задержаны.