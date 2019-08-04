Киану Ривз значительно поправился, побрил виски и носит ирокез

Американский актер Киану Ривз шокировал Сеть своим внешним видом. Фотографии со съемок фильма "Билл и Тед" были опубликованы в Twitter.
На них можно разглядеть, что актер поправился и у него появилось пузико. Кроме того, Ривз отпустил бороду, побрил виски и теперь носит ирокез.
Как пишет издание Lenta.ru, поклонники положительно оценили новый имидж Ривза. "Я поддерживаю новый стиль викинга-серфингиста", — написала @hatariodyr.
"Честно, кто из нас не проходил через эту фазу "пушистого могавка, гигантской бороды и полутопика"?", — спросил @captaingauthier.
Наиболее внимательные подчеркнули, что борода и ирокез - это грим. На ранних фото видно, что Ривз сбрил бороду.
Известно, что "Билли и Тед" - это продолжение трилогии. Первая часть фильма вышла в 1989 году, а в 1991 - вторая. Третью часть планируется выпустить в 2020.
keanu reeves trying out a new look pic.twitter.com/XRiaIHf2dm— keanu doing things (@keanuthings) August 2, 2019