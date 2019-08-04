Cтрельба в торговом центре Техаса: подробности трагедии

Генпрокурор Техаса сообщил, что в результате стрельбы погибло 20 человек, а несколько десятков пострадавших были госпитализированы. Местная полиция полагает, что нападение провели террористы, которые связаны с организованной преступностью.

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Momento del tiroteo en Walmart de El Paso Texas. Hay al menos 19 muertos y más de 40 heridos y detenido de 21 años identificado como Patrick Crusius #Larsa pic.twitter.com/48ZPHcxvci — LARSA Comunicaciones (@LARSAVISIONTV) 3 августа 2019 г.

Полиция уже задержала предполагаемого нападавшего. Им является 21-летний Патрик Крузиос из Далласа. Перед стрельбой в магазине в его Twitter-аккаунте появился манифест, который поддерживает теракт в Новой Зеландии. Согласно источникам CNN, страница принадлежит Крузиосу, однако это пока не подтверждается.

В манифесте сказано о защите США от "иностранного нашествия". Согласно мнению его автора, из-за мигрантов терпит беды культура и экономика государства.

Торговый центр Cielo Vista находится рядом с американо-мексиканской границей. Большинство его посетителей - мексиканцы, приезжающие в город за покупками.