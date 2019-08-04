Вс, 4.08.2019
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Cтрельба в торговом центре Техаса: подробности трагедии

ФОТО: SCANPIX

В городе Эль-Пасо в штате Техас (США) произошла стрельба в торговом центре Cielo Vista. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Генпрокурор Техаса сообщил, что в результате стрельбы погибло 20 человек, а несколько десятков пострадавших были госпитализированы. Местная полиция полагает, что нападение провели террористы, которые связаны с организованной преступностью. 

Полиция уже задержала предполагаемого нападавшего. Им является 21-летний Патрик Крузиос из Далласа. Перед стрельбой в магазине в его Twitter-аккаунте появился манифест, который поддерживает теракт в Новой Зеландии. Согласно источникам CNN, страница принадлежит Крузиосу, однако это пока не подтверждается.

В манифесте сказано о защите США от "иностранного нашествия". Согласно мнению его автора, из-за мигрантов терпит беды культура и экономика государства.

Торговый центр Cielo Vista находится рядом с американо-мексиканской границей. Большинство его посетителей - мексиканцы, приезжающие в город за покупками.

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