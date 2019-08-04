Мэрилин Керро отказалась от работы экстрасенсом; ее обвинили в мошенничестве

Несколько дней обратно эстонка сообщила о том, что устала от своего дара и желает на некоторое время отойти от дел. Среди поклонников звезды были те, кто горевал, а были и те, кто только порадовался этому решению. Как пишет Starhit.ru, все в том, что некоторое время назад одна из клиенток пожаловалась на мошенничество Керро.

Согласно словам клиентки, она обратилась к Мэрилин с просьбой сделать ей прогноз. Но после оплаты Керро уже не отвечала на сообщения женщины. Несмотря на неприятную ситуацию, женщина не держит зла на Керро.

"Вы меня кинули. Спасибо вам. Пусть эти деньги пойдут на благо вашей семьи", — написала она ясновидящей, однако ответа так и не получила.

Сама же Керро причину отказа обосновала тем, в области сверхъестественных знаний и способностей теперь правят только деньги.

"Все, что я увидела и почувствовала в Москве, было построено исключительно на меркантильном интересе и материальной выгоде. Я призываю вас думать, прежде чем отдавать деньги так называемым "экстрасенсам". Вы укрепляете их расточительный образ жизни", — цитирует Starhit.ru Керро.