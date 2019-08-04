Фото: Выступление группы Laibach на фестивале Laba daba

Ежегодно фестиваль Laba Daba старается баловать гостей каким-либо некоммерческим музыкальным проектом. В этом году на мероприятии выступает группа Laibach из Словении.
Коллектив, который основан в 1980 году. Первый солист этой группы в 1982 году совершил ритуальное самоубийство, а на своих концертах комбинировал эстетику тоталитаризма с порнографией.
Примечательно, что в 2016 году свет увидел латвийско-норвежский документальный мюзикл Liberation Day. История гастролей индастриал-метал-рок-группы Laibach в Пхеньяне. В августе 2016 года две тысячи северокорейских зрителей - впервые в истории КНДР - услышали и увидели, какие бывают рок-концерты.