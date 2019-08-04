Фестиваль музыки и искусства Laba Daba каждый день посещали около 3000 человек

Среди посетителей фестиваля было много семей с детьми, он проходил в приятной и радостной обстановке, добавила Турнеле.

Зрители по достоинству оценили театральную программу фестиваля, которая была подготовлена при поддержке Государственного фонда культурного капитала. Все зрительские места на театральных постановках и представлениях были заняты.

Турнеле также одобрительно отозвалась о системе депозитных стаканов, которую воплотила в жизнь компания "Межпилс алус", в результате чего существенно уменьшился объем отходов, а окружающая среда была гораздо чище, чем в предыдущие годы.

Галерея: Гости фестиваля заселяются в палаточный городок