Фестиваль музыки и искусства Laba Daba каждый день посещали около 3000 человек

Фестиваль музыки и искусства Laba Daba, который проходил в комплексе отдыха Латвийского университета Ratnieki, каждый день посещали около 3000 человек, сообщила агентству LETA организатор фестиваля Гундега Турнеле
Среди посетителей фестиваля было много семей с детьми, он проходил в приятной и радостной обстановке, добавила Турнеле.
Зрители по достоинству оценили театральную программу фестиваля, которая была подготовлена при поддержке Государственного фонда культурного капитала. Все зрительские места на театральных постановках и представлениях были заняты.
Турнеле также одобрительно отозвалась о системе депозитных стаканов, которую воплотила в жизнь компания "Межпилс алус", в результате чего существенно уменьшился объем отходов, а окружающая среда была гораздо чище, чем в предыдущие годы.
Галерея: Гости фестиваля заселяются в палаточный городок
Как сообщалось ранее, со 2 по 4 августа в 11-й раз прошел фестиваль музыки и искусства Laba Daba.