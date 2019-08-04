Умер певец Вилли Токарев

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Вилли Токарев был одним из наиболее известных исполнителей русского шансона.

После эмиграции в 1974 году в США он некоторое время был разнорабочим, а потом стал петь. Через пять лет вышла его первая пластика "А жизнь — она всегда прекрасна",

но успех к артисту пришел лишь в 1981 году после выпуска альбома "В шумном балагане".

Именно тогда к Токареву пришла слава среди эмигрантов. Именно в Америке он добился всего. Артист стал выступать в лучших ресторанах и стал кумиром русской эмиграции Брайтона. Но, артист часто тосковал по Родине, по маме, по родным и друзьям.

Потом Токарев с триумфом вернулся в Россию, где стал собирать стадионы. Об этом даже сняли фильм - "Вот я стал богатый сэр и приехал в ЭСЭСЭР".

На программе Бориса Корчевникова артист говорил, что в Америке выпустил шесть пластинок, уже вторая принесла ему "бешеный успех по всему миру, где живут русские".

Что касается своих любовных приключений Вилли Токарев многое умалчивал.

"О женщинах я многие вещи не рассказываю, и многие имена не называю, потому что вы не поверите", – говорил Вилли Токарев на программе "Судьба человека" в 2018 году.

Любовь Успенская в одном из интервью признавалась, что у нее не получилось романа с Токаревым, он ей отказал, правда, сочинил песню "Люба – Любонька".

Всего артист был трижды женат, в третьем браке у певца родился сын Милен и дочь Эвелина.